Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Лукашенко самопроголошений президент країни, через яку здійснюється транзит китайської продукції у Європу. У Китаю не так багато таких країн, на які він може опиратися у Європі. Скажу більше, їх майже немає, саме тих країн, які не підкоряються стандартам ЄС. І Сі Цзіньпін може бути занепокоєний тим, що це транзитне вікно закривається, тому що з кожним днем країни ЄС закривають все більше і більше переходів з Білоруссю, що абсолютно не відповідає інтересам Китаю. Можливо, у Пекіні планують поговорити з Лукашенком про його подальші наміри, що він збирається робити щодо війни в Україні та щодо економічної ситуації", - прокоментував журналіст.

На думку Віталія Портникова Сі Цзіньпін незацікавлений у тому, щоб Білорусь залишалася плацдармом для російської агресії, однак, Китай зацікавлений, щоб продовжувалася сама агресія, виснажуючи Україну і Захід.

"Лукашенку самостійні зв'язки з Сі Цзіньпіном важливі, бо він сам може приїхати до Китаю, це і є суверенітет. У Лукашенка завжди була спроба маневрувати між Заходом і Росією, навіть після того, як він виявився причетним до цілої низки зникнень білоруських опозиційних політиків. Захід не хоче бачити й чути Лукашенка, тому особливого маневру у нього не залишилося. Але є Китай, який об'єктивно зацікавлений у кількох речах: перше - послаблення Заходу, друге - щоб Росія не посилювалася настільки, аби диктувати умови цивілізованому світу і самому Китаю. Пекін зацікавлений, щоб колишні радянські республіки, які не орієнтуються на Захід, зберігали свій суверенітет, але орієнтувалися на Китай. І про це теж може йти мова, тобто, якщо Путін вирішив перетворити Білорусь на плацдарм для наступу на Україну, то Сі Цзіньпін може хотіти залишити Білорусь агентом власного впливу у Європі", - зауважив Портников.