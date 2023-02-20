Польща закриває кордон із Білоруссю для вантажівок

Про це йдеться в розпорядженні очільника МВС та адміністрації Польщі Маріуша Камінського.

"У зв’язку з обмеженнями, запровадженими білоруською владою для польських перевізників щодо можливості перетину кордону на білорусько-литовському та білорусько-латвійському прикордонних пунктах, міністр Маріуш Камінський вирішив обмежити рух білоруських вантажних автомобілів на пункті пропуску “Кукурикі – Козловичі", - ідеться в повідомленні.

При цьому на пасажирські перевезення на прикордонному переході в Тересполі обмеження не поширюватимуться.

Свою роботу пункт пропуску "Кукурикі - Козловичі" призупинить з 20:00 (за київським часом) 21 лютого. Він не працюватиме доти, "допоки білоруська влада не зніме обмеження для польських перевізників".

Зазначають, що білоруські перевізники можуть в'їхати на територію своєї країни через Латвію та Литву.