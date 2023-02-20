Лукашенко висилає польських дипломатів з Білорусі

Про це інформує речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, цитує видання Onet.

Зазначають, що офіцер польської прикордонної служби повинен покинути Білорусь до вечора середи. Також, імовірно, вишлють двох польських консулів із Гродно.

Видання зазначає, що польський уряд також може ухвалити рішення про видворення білоруських дипломатів з території Польщі.