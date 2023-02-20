Лукашенко висилає польських дипломатів з Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив вислати з країни трьох польських дипломатів
Про це інформує речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, цитує видання Onet.
Зазначають, що офіцер польської прикордонної служби повинен покинути Білорусь до вечора середи. Також, імовірно, вишлють двох польських консулів із Гродно.
Видання зазначає, що польський уряд також може ухвалити рішення про видворення білоруських дипломатів з території Польщі.
- Від ранку суботи, 18 лютого 2023 року, білоруські прикордонники не пропускають вантажівки з Польщі через пункти переходу кордону з Литвою та Польщею. Польща обіцяє ідентичну реакцію.
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