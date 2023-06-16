Польських прикордонників обстріляли з території Білорусі

Про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався кілька днів тому. Про нього вже доповіли Сейму Польщі.

Під обстріл потрапила автівка з польськими прикордонниками, зокрема серед них були двоє офіцерів. Поки невідомо, хто і з чого стріляв, але зафіксовано "об'єкт", який з великою силою ударив машину.

За словами полковника прикордонної служби Аркадіуша Тивонюка, швидкість і кінетична енергія були значними.

"Не знаю, чи стріляли з пневматичної зброї, але в будь-якому випадку він пройшов через бічне вікно транспортного засобу, вилетів з іншого боку і пройшов через інше вікно. Наголошую, що в транспортному засобі перебували двоє офіцерів, що також загрожувало їхньому життю та здоров'ю", - заявив Тивонюк.