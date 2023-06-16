Польських прикордонників обстріляли з території Білорусі
З території Білорусі вперше під обстріл потрапили польські прикордонники
Про це повідомляє RMF24.
Інцидент стався кілька днів тому. Про нього вже доповіли Сейму Польщі.
Під обстріл потрапила автівка з польськими прикордонниками, зокрема серед них були двоє офіцерів. Поки невідомо, хто і з чого стріляв, але зафіксовано "об'єкт", який з великою силою ударив машину.
За словами полковника прикордонної служби Аркадіуша Тивонюка, швидкість і кінетична енергія були значними.
"Не знаю, чи стріляли з пневматичної зброї, але в будь-якому випадку він пройшов через бічне вікно транспортного засобу, вилетів з іншого боку і пройшов через інше вікно. Наголошую, що в транспортному засобі перебували двоє офіцерів, що також загрожувало їхньому життю та здоров'ю", - заявив Тивонюк.
- 15 червня стало відомо, що армія Польщі у 2026–2028 роках отримає 24 колісних мінних загороджувачі Baobab-K власного виробництва.
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