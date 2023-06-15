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Польське міноборони закупить для власної армії понад 20 мінних загороджувачів Baobab-K

15 червня, 2023 четвер
06:16
Світ Польща

Армія Польщі у 2026–2028 роках отримає 24 колісних мінних загороджувачі Baobab-K власного виробництва 

Документ підписав віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак на польському оборонному підприємстві Huta Stalowa Wola у місті Сталева Воля, передає міноборони Польщі.

Угода укладена між державним Агентством озброєння і консорціумом Польської групи озброєнь і підприємством Huta Stalowa Wola. Її вартість становить 510 млн злотих (приблизно 120 млн дол.). Вона передбачає закупівлю для потреб польської армії 24 колісних мінних загороджувачів разом з логістичним та навчальним пакетами, а також мінних касет та протитанкових мін. Поставка цього озброєння для польської армії планується у 2026–2028 роках.

"Колісні мінні загороджувачі Baobab-K – сучасна зброя, яка є дуже вагомим аргументом у нашій політиці стримування агресора. Перші 24 комплекти машин надійдуть на озброєння польської армії у більш стислі строки, ніж це передбачено контрактом", - заявив Блащак.

Baobab-K є новою розробкою польського ОПК і побудований на повнопривідному шасі Jelcz із колісною формулою 8х8. Машина оснащена 6 пусковими установками з 20 напрямними. Завдяки цьому за короткий час можна встановити до 600 протитанкових мін. При цьому швидкість руху при укладанні складає 5–25 км/год. Для встановлення мінного поля довжиною близько 2 км та шириною 30-90 метрів, Baobab-K потребує до 22 хвилин.

Система управління допускає варіант встановлення мін в автоматичному режимі. Машина обладнана бортовим комп’ютером, терміналом візуалізації з цифровою картою та системою GPS-навігації. Тому в автоматичному режимі борткомп'ютер розраховує швидкість руху, кут роботи пускової установки та частоту запуску мін.

Модернізації польської армії

Останніми роками Польща закуповує сучасне озброєння для потреб власної армії та її модернізації. В уряді Польщі планують серйозно посилити спроможності збройних сил та до 2035 року інвестувати в модернізацію армії щонайменше 524 млрд злотих (майже 110 млрд євро). Цьогоріч оборонний бюджет становить рекордні 26 мільярдів. Наприклад, Варшава закупить у Суела танки та САУ. Крім того, у січні 2023 року країна підписала контракт на 1,4 млрд доларів про постачання 114 танків M1A1 Abrams. 

У лютому 2023 року Польща подала запит на купівлю 18 пускових установок M142 HIMARS, 468 комплектів ракет до них та 45 армійських тактичних ракетних систем M57 ATACMS, а США схвалили їх продаж. Перші установки вже прибули до країни.

У березні стало відомо, що польська влада працює над тим, щоб їхня сухопутна армія стала найбільшою у Європі. Планується закупити більше ніж 1000 танків, 600 самохідних гаубиць, 18 пускових установок HIMARS, 288 систем РСЗВ. Армію також підсилять понад 1 000 бойових машин піхоти польського виробництва, 96 гелікоптерів AH-64E Apache і 48 літаків FA-50. Натомість чисельність польської армії хочуть подвоїти до 300 тис. осіб.

Також міноборони Польщі планує запустити програму для закупівлі підводних човнів. Однією з головних показників буде здатність запускати крилаті ракети.

Польща
зброя
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