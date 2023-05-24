Про це 24 травня заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на відкритті оборонної конференції на Національному стадіоні.

"Ми розпочинаємо реалізацію програми Orka. Цього року ми плануємо запустити процедуру закупівлі підводних човнів разом із передачею необхідних технологій", — сказав він.

Міністр зазначив, що незабаром надасть детальнішу інформацію про кількість, обладнання та основні характеристики човнів.

"Ми хочемо, щоб наші підводні човни відрізнялися високою автономністю та потужністю з точки зору оснащення озброєнням, а також гнучкістю конфігурації. Але також були адаптовані до непомітного пересування на високій швидкості та тривалого знаходження під водою. Кораблі повинні мати можливість використовувати торпеди, а також крилаті ракети, що запускаються з-під води, здатні вражати цілі в глибині території агресора", – сказав Блащак.

Проєкт із закупівлі човнів був задуманий іще в 2012 році, але через три роки його призупинили.

Поляки розглядають три типи субмарин, які можуть закупити. Це субмарина Type 212A та 214A німецького холдингу Thyssen Krupp Marine Systems, субмарина типу SCORPENE французької компанії Naval group і субмарина типу A26 шведської компанії Saab Kockums.