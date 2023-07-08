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Польща направила на кордон із Білоруссю додаткову військову силу

8 липня, 2023 субота
17:41
Світ на фото: польські військові

Польща направила на кордон із Білоруссю додаткову військову силу, серед якої понад 1000 військових і близько 200 одиниць військової техніки

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Понад 1000 військових і майже 200 одиниць техніки з 12-ї та 17-ї механізованих бригад починають рух на схід країни в рамках операції "Безпечне Підляшшя". Це демонстрація нашої готовності реагувати на спроби дестабілізації біля кордону нашої країни", - написав він.

  • 23 лютого Польща посилила заходи безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю.
  • Нещодавно на кордоні Польщі з Білоруссю під обстріл потрапила автівка з польськими прикордонниками, серед них були двоє офіцерів. Наразі невідомо, хто саме обстріляв автівку. 16 червня польські прикордонники назвали обстріл автомобіля на кордоні ескалацією ситуації.
  • 21 червня кореспондентка Еспресо повідомила, що попри стіну заввишки 5 метрів й завдовжки 200 км, польські прикордонники щодня фіксують спроби нелегального перетину збоку Білорусі.
  • 2 липня міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський повідомив, що кордон Польщі з Білоруссю посилять п'ятистами поліцейськими у зв'язку з напруженою ситуацією.
Польща
Білорусь
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