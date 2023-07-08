Польща направила на кордон із Білоруссю додаткову військову силу

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Понад 1000 військових і майже 200 одиниць техніки з 12-ї та 17-ї механізованих бригад починають рух на схід країни в рамках операції "Безпечне Підляшшя". Це демонстрація нашої готовності реагувати на спроби дестабілізації біля кордону нашої країни", - написав він.