ArmUkraineNow: у світі люди масово виходять на акції підтримки України

Про це повідомляють у соцмережах активісти.

Зокрема, понад 1000 людей зібралися у Відні, щоб підтримати Україну та сказати, що Росія – це країна-терорист.

Також багаточисельні мітинги відбулися у Польщі, учасники якого вимагали зброю для України, зокрема системи протиповітряної оборони.

Великою кількістю відео та фото із протестів у різних країнах ділиться також український блогер Ігор Лаченков.

"Португалія, Німеччина, Польща, Італія. Мені присилають відео зі всіх міст та країн. Українці ви найпотужніша сила і єдність", – пише він.

Окрім того, у низці міст США також проходитимуть акції Open umbrellas over Ukraine.

"Після масованого обстрілу України сьогодні вранці активісти всього світу протестують проти російського тероризму та закликають західні країни закрити небо над Україною", – пояснюють організатори та зазначають, що акції поширюватимуться й на інші країни світу.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули.

Також ворог випустив понад десять ракет по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.

Вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрики, по Франківщині, на Тернопільщині спрацювала ППО.

Ще 15 ракет атакували Львівську область, частину з них збила ППО.

Також постраждали багато інших областей та міст України. У багатьох із них через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком.

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