"Арсенал" намагається купити у "Шахтаря" Мудрика, - інсайдер Ді Марціо

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Джанлука Ді Марціо.

"Мудрик - дійсно хороший гравець. "Мілан" хотів підписати його влітку на випадок, якщо Рафаель Леау піде, але він виявився занадто дорогим для "Мілана". Зараз "Арсенал" намагається підписати його, оскільки вони знають, що мають справу з дуже талановитим гравцем. Але чи вийде оформити трансфер в січні - я не знаю. "Шахтар" — складний партнер в переговорах. Ймовірно, за нього просять близько 35 млн євро", - сказав Ді Марціо.

У нинішньому сезоні 21-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.

Transfermakt оцінює Мудрика у 40 млн євро - це найвищий показник в історії УПЛ.

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