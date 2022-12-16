"Арсенал" намагається купити у "Шахтаря" Мудрика, - інсайдер Ді Марціо
Українська зірка "Шахтаря" Михайло Мудрик може стати гравцем лондонського "Арсеналу"
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Джанлука Ді Марціо.
"Мудрик - дійсно хороший гравець. "Мілан" хотів підписати його влітку на випадок, якщо Рафаель Леау піде, але він виявився занадто дорогим для "Мілана". Зараз "Арсенал" намагається підписати його, оскільки вони знають, що мають справу з дуже талановитим гравцем. Але чи вийде оформити трансфер в січні - я не знаю. "Шахтар" — складний партнер в переговорах. Ймовірно, за нього просять близько 35 млн євро", - сказав Ді Марціо.
У нинішньому сезоні 21-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.
Transfermakt оцінює Мудрика у 40 млн євро - це найвищий показник в історії УПЛ.
- 11 листопада повідомлялося, що англійський "Арсенал" запропонував за Мудрика 60 млн євро.
- В інтерв'ю Владі Седан Михайло Мудрик заявив, що хотів би перейти в європейський клуб вже взимку.
- Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін висловив переконання, що клубу вдасться продати Мудрика за 100 млн євро.
- 16 листопада Мудрик заявив, що фінансові запити "гірників" у 100 млн євро є нереалістичними, і ставлять "шлагбаум" для його трансферу в топчемпіонат.
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