"Арсенал" оптимістично налаштований щодо трансферу Мудрика, - Sky Sports
У лондонському "Арсеналі" позитивно налаштовані щодо можливості придбати вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика
Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, в "Арсеналі" зберігають оптимізм після того, як "Шахтар" відхилив першу пропозицію англійців. Скаути лондонців вже тривалий час стежать за 21-річним українцем і вважають його "ідеальним варіантом" для команди.
У Sky Sports також наголосили, що Мудрик розглядається "Арсеналом" не прямою заміною для форварда Габріела Жезуса, який зараз травмований.
У нинішньому сезоні 21-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.
Transfermakt оцінює Мудрика у 40 млн євро - це найвищий показник в історії УПЛ.
- 11 листопада повідомлялося, що англійський "Арсенал" запропонував за Мудрика 60 млн євро.
- В інтерв'ю Владі Седан Михайло Мудрик заявив, що хотів би перейти в європейський клуб вже взимку.
- Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін висловив переконання, що клубу вдасться продати Мудрика за 100 млн євро.
- 16 листопада Мудрик заявив, що фінансові запити "гірників" у 100 млн євро є нереалістичними, і ставлять "шлагбаум" для його трансферу в топчемпіонат.
- 27 грудня "Арсенал" зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" щодо Михайла Мудрика – лондонці готові заплатити за півзахисника 60 мільйонів євро.
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