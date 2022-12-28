"Арсенал" оптимістично налаштований щодо трансферу Мудрика, - Sky Sports

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, в "Арсеналі" зберігають оптимізм після того, як "Шахтар" відхилив першу пропозицію англійців. Скаути лондонців вже тривалий час стежать за 21-річним українцем і вважають його "ідеальним варіантом" для команди.

У Sky Sports також наголосили, що Мудрик розглядається "Арсеналом" не прямою заміною для форварда Габріела Жезуса, який зараз травмований.

У нинішньому сезоні 21-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.

Transfermakt оцінює Мудрика у 40 млн євро - це найвищий показник в історії УПЛ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb