"Арсенал" під капітанством Зінченка переміг "Лестер" в АПЛ
У 25-му турі чемпіонату Англії з футболу лондонський "Арсенал" переміг "Лестер"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Єдиний гол у матчі "Лестер" - "Арсенал" забив Габріел Мартінеллі. Бразилець відзначився ефектним ударом на 46-й хвилині.
Український гравець Олександр Зінченко вивів "Арсенал" на матч з капітанською пов'язкою і покинув поле на 93-й хвилині.
"Арсенал" має 57 очок та очолює турнірну таблицю. Лондонці випереджають "Манчестер Сіті" на 5 пунктів.
Англійська Прем'єр-ліга
25-й тур
25 лютого
"Лестер" - "Арсенал" 0:1
Гол: Мартінеллі, 46
- 18 лютого Олександр Зінченко забив дебютний гол за "Арсенал" у матчі чемпіонату Англії проти "Астон Вілли".
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