"Арсенал" програв "Спортінгу" по пенальті та вилетів з Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Основний час сьогоднішньої гри закінчився внічию - 1:1. Граніт Джака забив за "Арсенал" на 19-й хвилині, а у другому таймі хавбек "Спортінга" Педру Гонсалвеш фантастичним ударом відповів на пропущений м'яч.

Командам довелось визначати сильнішого у серії післяматчевих пенальті, адже минула гра закінчилась теж внічию (2:2). В одинадцятиметрових ударах кращими виявились гравці "Спортінга" - вони реалізували 5 ударів з 5.

Українець Олександр Зінченко відіграв весь матч, але в серії пенальті участі не взяв - до нього не дійшла черга.

Жеребкування чвертьфіналу ЛЄ пройде 17 березня.

Ліга Європи

1/8 фіналу. Повторні матчі

16 березня

"Арсенал" (Англія) - "Спортінг" (Португалія) 1:1 (Серія пенальті - 3:5)

Голи: Джака, 19 - Гонсалвеш, 82

Перший матч - 2:2