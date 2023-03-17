"Арсенал" програв "Спортінгу" по пенальті та вилетів з Ліги Європи
В 1/8 фіналу Ліги Європи лондонський "Арсенал"поступився лісабонському "Спортінгу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний час сьогоднішньої гри закінчився внічию - 1:1. Граніт Джака забив за "Арсенал" на 19-й хвилині, а у другому таймі хавбек "Спортінга" Педру Гонсалвеш фантастичним ударом відповів на пропущений м'яч.
Командам довелось визначати сильнішого у серії післяматчевих пенальті, адже минула гра закінчилась теж внічию (2:2). В одинадцятиметрових ударах кращими виявились гравці "Спортінга" - вони реалізували 5 ударів з 5.
Українець Олександр Зінченко відіграв весь матч, але в серії пенальті участі не взяв - до нього не дійшла черга.
Жеребкування чвертьфіналу ЛЄ пройде 17 березня.
Ліга Європи
1/8 фіналу. Повторні матчі
16 березня
"Арсенал" (Англія) - "Спортінг" (Португалія) 1:1 (Серія пенальті - 3:5)
Голи: Джака, 19 - Гонсалвеш, 82
Перший матч - 2:2
- 16 березня італійська "Рома" пройшла іспанський "Реал Сосьєдад" в 1/8 фіналу Ліги Європи.
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