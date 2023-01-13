"Арсенал" запропонував "Шахтарю" 90-95 млн євро за Мудрика
Лондонський "Арсенал" готовий заплатити за українського вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика до 95 млн євро
Про це сказав авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією журналіста, "Арсенал" запропонував "Шахтарю" 70 млн євро фіксованою ціною та 20-25 млн у вигляді бонусів. Це офіційна пропозиція "канонірів".
Поки немає інформації про умови, за яких активуються бонуси. Сторони якраз ведуть перемовини про цю частину трансферу. Це може залежати, як від особистих здобутків Мудрика в "Арсеналі", так і від результату команди в єврокубках та АПЛ.
Романо наголосив, що "Арсенал" продовжує лідирувати в боротьбі за українця, а лондонський "Челсі" досі не зробив офіційної пропозиції. Михайло Мудрик хотів би продовжити кар'єру саме в "Арсеналі".
У нинішньому сезоні 22-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.
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Transfermakt оцінює Мудрика у 40 млн євро - це найвищий показник в історії УПЛ.
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27 грудня "Арсенал" зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" щодо Михайла Мудрика у 60 млн євро.
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1 січня футболіст "Шахтаря" Михайло Мудрик узгодив умови особистого контракту з англійським "Арсеналом".
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3 січня повідомлялось, що "Челсі" та "Шахтар" проведуть переговори щодо трансферу українського вінгера.
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У четвер, 12 січня, представники лондонського "Арсеналу" зробили нову пропозицію "Шахтарю" стосовно трансферу Мудрика.
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