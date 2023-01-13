"Арсенал" запропонував "Шахтарю" 90-95 млн євро за Мудрика

Про це сказав авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією журналіста, "Арсенал" запропонував "Шахтарю" 70 млн євро фіксованою ціною та 20-25 млн у вигляді бонусів. Це офіційна пропозиція "канонірів".

Поки немає інформації про умови, за яких активуються бонуси. Сторони якраз ведуть перемовини про цю частину трансферу. Це може залежати, як від особистих здобутків Мудрика в "Арсеналі", так і від результату команди в єврокубках та АПЛ.

Романо наголосив, що "Арсенал" продовжує лідирувати в боротьбі за українця, а лондонський "Челсі" досі не зробив офіційної пропозиції. Михайло Мудрик хотів би продовжити кар'єру саме в "Арсеналі".

У нинішньому сезоні 22-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.

Читайте також: Мудрик зароблятиме в "Арсеналі" більше ніж 5 млн євро на рік, - інсайдер

Transfermakt оцінює Мудрика у 40 млн євро - це найвищий показник в історії УПЛ.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb