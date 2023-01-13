"Арсенал" зробив нову пропозицію "Шахтарю" щодо Мудрика, - інсайдер Романо

Про це у твіттері написав авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією журналіста, кілька годин тому "Арсенал" зробив "Шахтарю" нову пропозицію по трансферу Михайла Мудрика. Сторони стали ближчими до угоди, проте ще не домовилися. Переговори тривають.

Романо наголосив, що "Арсенал" продовжує лідирувати в боротьбі за українця, а лондонський "Челсі" досі не зробив офіційної пропозиції.

У нинішньому сезоні 22-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.

Читайте також: Мудрик зароблятиме в "Арсеналі" більше ніж 5 млн євро на рік, - інсайдер

Transfermakt оцінює Мудрика у 40 млн євро - це найвищий показник в історії УПЛ.