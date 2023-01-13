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"Арсенал" зробив нову пропозицію "Шахтарю" щодо Мудрика, - інсайдер Романо

13 січня, 2023 п'ятниця
01:28
Спорт Михайло Мудрик (праворуч) у матчі Шахтар - Лейпциг

У четвер, 12 січня, представники лондонського "Арсеналу" зробили нову пропозицію донецькому "Шахтарю" стосовно трансферу Михайла Мудрика

Про це у твіттері написав авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією журналіста, кілька годин тому "Арсенал" зробив "Шахтарю" нову пропозицію по трансферу Михайла Мудрика. Сторони стали ближчими до угоди, проте ще не домовилися. Переговори тривають. 

Романо наголосив, що "Арсенал" продовжує лідирувати в боротьбі за українця, а лондонський "Челсі" досі не зробив офіційної пропозиції.

У нинішньому сезоні 22-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.  

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Transfermakt оцінює Мудрика у 40 млн євро - це найвищий показник в історії УПЛ. 

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