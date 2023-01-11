Про це повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Мудрик перебуває в одному кроці від трансферу в "Арсенал". Українець вже домовився з лондонцями про 5-річний контракт. Зарплата півзахисника складе 5,5 млн євро на рік.

У нинішньому сезоні 22-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.

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Transfermakt оцінює Мудрика у 40 млн євро - це найвищий показник в історії УПЛ.

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