Мудрик зароблятиме в "Арсеналі" більше ніж 5 млн євро на рік, - інсайдер
Лідер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик вже домовився про контракт з лондонським "Арсеналом"
Про це повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, Мудрик перебуває в одному кроці від трансферу в "Арсенал". Українець вже домовився з лондонцями про 5-річний контракт. Зарплата півзахисника складе 5,5 млн євро на рік.
У нинішньому сезоні 22-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.
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Transfermakt оцінює Мудрика у 40 млн євро - це найвищий показник в історії УПЛ.
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27 грудня "Арсенал" зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" щодо Михайла Мудрика у 60 млн євро.
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1 січня футболіст "Шахтаря" Михайло Мудрик узгодив умови особистого контракту з англійським "Арсеналом".
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3 січня повідомлялось, що "Челсі" та "Шахтар" проведуть переговори щодо трансферу вінгера Михайла Мудрика.
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