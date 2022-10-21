Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Арсенал" - ПСВ проходив у Лондоні і закінчився перемогою господарів з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Граніт Джака, капітан команди відзначився на 71-й хвилині.

Після 4-х матчів "Арсенал" має 12 очок і лідирує у групі . ПСВ з 7 балами йде другим. У квартеті також виступають "Буде/Глімт" (4 бали) та "Цюрих" (0).

Український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко пропустив матч через травму.

Ліга Європи

Груповий етап. 2-й тур (перенесений матч)

20 жовтня

"Арсенал" (Англія) - ПСВ (Нідерланди) 1:0

Гол: Джака, 71

У четвер, 13 жовтня, київське "Динамо" поступилося французькому "Ренну" в четвертому турі групового етапу Ліги Європи з рахунком 0:1.

У Лізі конференцій СК "Дніпро-1" переміг "Вадуц", який представляє Ліхтенштейн.

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