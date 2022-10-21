"Арсенал" Зінченка переміг ПСВ у Лізі Європи
У перенесеному матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи лондонський "Арсенал" переміг нідерландський ПСВ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Арсенал" - ПСВ проходив у Лондоні і закінчився перемогою господарів з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Граніт Джака, капітан команди відзначився на 71-й хвилині.
Після 4-х матчів "Арсенал" має 12 очок і лідирує у групі . ПСВ з 7 балами йде другим. У квартеті також виступають "Буде/Глімт" (4 бали) та "Цюрих" (0).
Український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко пропустив матч через травму.
Ліга Європи
Груповий етап. 2-й тур (перенесений матч)
20 жовтня
"Арсенал" (Англія) - ПСВ (Нідерланди) 1:0
Гол: Джака, 71
- У четвер, 13 жовтня, київське "Динамо" поступилося французькому "Ренну" в четвертому турі групового етапу Ліги Європи з рахунком 0:1.
- У Лізі конференцій СК "Дніпро-1" переміг "Вадуц", який представляє Ліхтенштейн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.02
Купівля 40.02Продаж 40.78
-
EUR
Купівля 38.38Продаж 39.44
- Актуальне
- Важливе