"Арсенал" змінив стратегію після невдачі у трансферній гонці за Мудриком
Лондонський "Арсенал" по новому працює на ринку після того, як їм не вдалось оформити трансфер Михайла Мудрика
Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
Відтепер "Арсенал" працює на трансферному ринку у "режимі тиші".
"Перехід центрбека "Спеції" Якуба Ківьора був дивним. Після того, як відбулася невдача з трансфером Мудрика, "Арсенал" хотів укласти з агентами, клубами та всіма сторонами контракти, що вони не могли говорити про угоду, інакше її не буде завершено. Коли про Мудрика всі говорили, а потім "Челсі" прийшов та забрав гравця, "Арсенал", ймовірно, вирішив дотримуватися "режиму тиші", - вважає авторитетний італійський журналіст.
Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим українським футболістом в історії. Раніше рекорд належав Андрієві Шевченку, який у 2006 році перейшов з італійського "Мілану" до "Челсі" за 43,88 млн євро.
Мудрик також побив рекорд для трансферів клубів української прем'єр-ліги, що належав бразильцю Фреду, який у 2018 році за 59 млн євро перейшов з "Шахтаря" до англійського "Манчестер Юнайтед".
На рахунку Мудрика 8 матчів за збірну України.
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15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом. На вінгера до останнього претендував "Арсенал".
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21 січня Мудрик вперше зіграв за "Челсі" у матчі чемпіонату Англії проти "Ліверпуля".
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