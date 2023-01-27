"Арсенал" змінив стратегію після невдачі у трансферній гонці за Мудриком

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Відтепер "Арсенал" працює на трансферному ринку у "режимі тиші".

"Перехід центрбека "Спеції" Якуба Ківьора був дивним. Після того, як відбулася невдача з трансфером Мудрика, "Арсенал" хотів укласти з агентами, клубами та всіма сторонами контракти, що вони не могли говорити про угоду, інакше її не буде завершено. Коли про Мудрика всі говорили, а потім "Челсі" прийшов та забрав гравця, "Арсенал", ймовірно, вирішив дотримуватися "режиму тиші", - вважає авторитетний італійський журналіст.

Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим українським футболістом в історії. Раніше рекорд належав Андрієві Шевченку, який у 2006 році перейшов з італійського "Мілану" до "Челсі" за 43,88 млн євро.

Мудрик також побив рекорд для трансферів клубів української прем'єр-ліги, що належав бразильцю Фреду, який у 2018 році за 59 млн євро перейшов з "Шахтаря" до англійського "Манчестер Юнайтед".

На рахунку Мудрика 8 матчів за збірну України.

15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом. На вінгера до останнього претендував "Арсенал".

21 січня Мудрик вперше зіграв за "Челсі" у матчі чемпіонату Англії проти "Ліверпуля".

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