Київський комунальний транспорт асоціюється із сюжетами Бігуса про корупцію, форсмажорами, запізненнями, заторами, застарілими трамваями та зупинками під час тривог. Ну й з обіцянками колись добудувати метро на Троєщину.

Спілкується комунальний транспорт із пасажирами на різні голоси, переважно мовою бюрократів, приємної згадки заслуговує хіба що навігація від "Агентів змін". На жаль, і вона конкурує із застарілою та часто просто незрозумілою навігацією від "агентів, що проти змін".

А ось як зі своїми пасажирами говорить Берлінський аналог "Київпастрансу", муніципальна компанія BVG. Це музичний кліп ще 2016 року, де співак у формі працівника компанії співає, що йому все одно, хто ви — стриптизерка, собака у костюмі акули, робот чи чоловік із барабаном — компанія всіх любить.

Комунікація, в серці якої цінності та увага до клієнтів, якими б вони ні були.

Порівняйте це з ситуаціями, коли в київську підземку не пустили незрячу людину з собакою. Або коли містян не пустили в метро під час тривоги. Чи коли транспортом не зміг скористатися чоловік на візку.

PS Ще більше про комунікації BVG у доволі вже старій статті на Платформі (на жаль, лише російською).

PPS А ще в BVG є свій канал на Spotify.

Джерело

Про автора. Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту та цифрових платформ Еспресо

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