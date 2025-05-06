Другий день нової сторінки протистояння на Курщині: мета та подробиці операції. Колонка Сергія Згурця

День піхоти ЗСУ

Сьогодні, 6 травня, - День піхоти ЗСУ. "Поки стоїть піхота, стоїть і Україна", - це слова з привітання командувача Сухопутних військ генерала Михайла Драпатого до Дня піхоти. Додам до цього, що поки стоїть піхота, стоїть і весь цивілізований світ, який сьогодні веде відлік свого існування в кілометрах до "нуля", крайньої лінії, яку зараз утримують українські піхотинці, стримуючи російську навалу.

Саме піхота несе на собі основний тягар цієї надзвичайно важкої війни. Піхотинці - вони й перші, і останні. Саме піхотинець останнім залишає позиції й першим їх займає. Якими б технологічними не ставали наші Збройні Сили та Сили оборони, стрижнем завжди залишатиметься піхотинець. Тож сьогодні ми маємо вшанувати всіх, хто служить у піхоті. Завдяки їм ми можемо жити, працювати, робити свою справу.

З Днем піхоти!

Ситуація на лінії фронту

Вже третій день поспіль активність бойових дій залишається надзвичайно високою. Кількість бойових зіткнень перевищує 200 на добу. За минулу добу, 5 травня, на Покровському напрямку зафіксовано 78 зіткнень, і це чи не найбільший показник за весь рік атак, які ми відбили на цій ділянці. Сьогодні головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський зазначив, що на Покровському напрямку вдалося стабілізувати ситуацію і подекуди навіть перехопити тактичну ініціативу.

Також Збройні Сили України зараз нав'язують свої правила гри ворогу на Курщині. Українські військові намагаються ізолювати підрозділи російської армії поблизу селища Тьоткіне та в усьому Глушківському районі Курської області. Такий висновок сьогодні зробили фахівці ISW, американського інституту вивчення війни. Думаю, що це певне перебільшення, але частка правди в таких оцінках є.







Що ми знаємо сьогодні на другий день бойових дій? Відомо, що вчора, 5 травня, відбулися атакувальні дії наших Збройних Сил за кількома напрямками: з півночі й півдня від Тьоткіного у напрямку Курської області, а також у районі населеного пункту Новий Путь. Є відео з російських каналів, на якому видно, як наші підрозділи та інженерна техніка просуваються через фортифікації, збудовані росіянами, а потім - як діють наші піхотинці, заглиблюючись у тил російської території.

Знаємо, що нещодавно наші Збройні Сили завдали удару по мосту через річку Сейм. Це був міст, який противник використовував для логістики. Ймовірно, обмеження цієї логістики стало підставою для американських експертів зробити висновок, що Збройні Сили України намагаються ізолювати російські підрозділи в Глушківському районі.

Також відомо, що за допомогою авіації було уражено пункт управління безпілотних розрахунків РФ у самому Тьоткиному. Унаслідок удару загинули 20 російських військових. Усі ці дії справді формують нове тло у протистоянні з Росією.

Виникає питання - якою є мета цієї операції, рейду чи атакувальних дій? Я б назвав три причини, які пов'язані з цим - як військові, так і політичні. Щодо військових причин, то варто нагадати, що після того, як наші війська залишили Курську область, ворог намагається проводити наступальні дії та сформувати плацдарм - буфер безпеки в Сумській області. Зараз відомо, що російські сили контролюють Журавку, Веселівку, Новеньке, Басівку. Також вони намагаються просунутися у напрямку населеного пункту Юнаківка, який розташований на трасі між Суджею та Сумами й має важливе логістичне значення.

Можна припустити, що ворог справді зосереджений на створенні буферної зони. З нашого боку можливі як фронтальні контратакувальні дії, так і більш ефективні удари, які стають для противника несподіванкою. Саме так діяли наші військові в Білгородській області, змусивши окупантів перекидати туди сили.

Тепер, після дій у Білгородській області, відкрилася нова сторінка на Курщині. Ми розуміємо, що противник змушений буде розпорошувати свої сили, його плани порушено. І це справді може зменшити ефективність намірів та спроможностей РФ закріпитися на низці територій, що межують із Сумами.

Друга причина - можливе оголошення перемир'я напередодні дня побєдобєсія у РФ, хоча українська сторона на це не погоджувалася. Йдеться про уникнення можливості, коли росіяни могли б скористатися перемир'ям для перекидання своїх підрозділів із Курської області на інші ділянки фронту. Це могло б бути реалізовано під прикриттям саме такого перемир'я.

Також важливою є інформаційно-політична складова. Її суть - показати, що в день російського побєдобєсія та парадів на Красній площі, Росія насправді неспроможна захищати власну територію. Заяви про те, що РФ повністю витіснила українські війська з Курщини, є брехнею. Це ляпас у бік усього військово-політичного керівництва Росії. Втім, основними все ж залишаються військові цілі цієї операції.

Ми розуміємо, що потенціал для наступальних дій буде реалізований лише за умови наявності достатньої кількості сил і засобів. На цій ділянці фронту й надалі відбуватимуться бойові дії. Наразі ми маємо обмежену кількість інформації, що не дозволяє робити певні висновки. Думаю, за день-два ситуація стане зрозумілішою.

Тренажери та симулятору для ЗСУ

Далі будемо говорити про українську військову техніку, а саме про системи, які забезпечують ефективне використання як вітчизняної, так і закордонної техніки, спираючись на потенціал тренажерів та симуляторів. Долучимо до розмови представника компанії PSS by Logics7, яка розробляє симулятори та тренажери для Сил оборони України.

Едуард Бразас, менеджер з впровадження тренінгових систем PSS by Logics7, розповів, що компанія працює з 2018 року, а з 2022 року цей напрямок став основним завданням. Мета, яка була поставлена, - оцифрувати все стрілецьке та гранатометне озброєння, яке є в піхотних підрозділах. Адже велике різноманіття озброєння почало надходити від іноземних партнерів, відповідно, постала проблема щодо навчання особового складу. На сьогодні компанія досягла цієї мети. Наступний крок – новітні озброєння, які з'являлись в період активних бойових дій: зенітні кулемети, переносні зенітні ракетні системи, ПТРК системи й так далі. Є шоурум, в якому військові безплатно можуть працювати на тренажерах. Також фахівці компанії проводять виїзні тренування. Однак підготовка та тренування – сталий процес, тому здебільшого підрозділи рівня бригад закуповують тренажерні системи для своїх навчальних центрів.

Менеджер PSS by Logics7 зауважив, що ніякий симулятор чи тренажер ніколи не замінить справжню зброю. Тренажерна підготовка – частина бойової підготовки. Але слід сказати щодо гранатометного обладнання особливо іноземного виробництва, то навряд чи на полігонах чи навчаннях бійцям доводилося стріляти з іноземних гранатометів, тому що вартість одного пострілу коштує приблизно $10 000 або $30 000. Тобто не факт, що у навчальному процесі дадуть здійснити необхідну кількість пострілів з такої зброї. Показовим може бути приклад – тренажер зенітного кулемета для мобільних вогневих груп або тренажер систем ПЗРК. Щоб людина опанувала ПЗРК, потрібно здійснити 40-50 навчальних пусків. Відповідно, враховуючи вартість цих комплексів, то ніяких "живих" навчальних пусків наші бійці не роблять, а працюють з такими комплексами у вигляді тренажерів.

Бразас зазначив, що наступний крок компанії – важка техніка. Наприклад, до ЗСУ надходять Gepard, а тренажерів до них немає. Це складна техніка, тому треба повною мірою відпрацьовувати алгоритми дії. Не секрет, що надаються нашими партнерами й старі зразки озброєння, тому фахівці PSS by Logics7 можуть залучити свою експертизу та створювати такі тренажери. Загальна мета компанії – створити простір, в якому можна буде відтреновувати індивідуальну підготовку підрозділів, тактичну взаємодію в межах виконання тих чи інших місій. Тренажери PSS by Logics7 вже дозволяють працювати в складі груп або піхотного відділення, або в складі мобільної вогневої групи – це реалізовано. А тепер компанія дивиться у бік повного розширення, щоб в межах віртуального простору могли поєднати будь-кого з будь-ким та відпрацювати взаємодію.

Новий зразок озброєння у 3-й ОШБр

Зараз з'являються і нові рішення внаслідок взаємодії й самих військових, і компаній, які співпрацюють напряму з військовими частинами. Буквально вчора, 5 травня, 3-тя ОБШр оприлюднила відео, де показується новий зразок ЗРК ближньої дії, який створений на базі Hummer з використанням ракет Р73.





Цей комплекс має назву "Dragon H73", в ньому використовується дві ракети з тепловізійними головками самонаведеннями. До речі, головки самонаведення до ракет Р73 виготовлялися у Києві, відповідно, маємо запас. Якраз цей проєкт скерований на те, аби підрозділи мали мобільний комплекс, який дозволяє збивати й крилаті ракети, і "шахеди" та який працює і вдень, і вночі. Приклад 3-ї штурмової демонструє поєднання ініціативи, спроможностей, технологій у пошуку рішень, які зараз вкрай потрібні на полі бою.

Якщо практика використання цього нового ЗРК ближньої дії доведе свою результативність, думаю, що слід ставити питання щодо масштабування таких зразків, щоб це озброєння мали й інші наші бригади. Адже сьогодні захист від повітряних загроз є нагальним викликом, який не можна вирішити лише потужними ЗРК, до яких часто може бракувати боєкомплекту. А такі рішення дозволяють прикрити надійною "парасолькою" українські підрозділи, які ведуть бойові дії безпосередньо в зоні зіткнення з противником. Ця гарна ініціатива створила новий зразок озброєння, який вже працює у 3-й штурмовій бригаді.