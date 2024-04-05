Росія використовувала італійське обладнання для озброєння спецпідрозділів

Ця стаття вийшла в італійському розслідувальному виданні IRPI Media, з дозволу автора ми першими публікуємо переклад статті українською

"Боєприпаси — це основа будь-якої системи легкого озброєння. Якість боєприпасів багато в чому визначає можливості зброї в цілому". Так пояснюють інженери російського Тульського патронного заводу, одного з найбільших виробників патронів у світі, розташованого в однойменному промисловому центрі за 200 км від Москви, у своєму дослідженні 2020 року. Це цитата зі звіту про результати дослідницького проєкту з виробництва в Росії великокаліберних боєприпасів для високоточних гвинтівок на замовлення ФСБ, вітчизняної розвідувальної служби, яка є спадкоємицею радянського КДБ.

"Розробка і прийняття на озброєння нового патрона є найскладнішим і найвідповідальнішим завданням, тому до нього підходять з особливою ретельністю", — йдеться у звіті, підписаному, серед інших, директором Тульського заводу. Кілька місяців тому завод потрапив під санкції Європейського Союзу, оскільки є "основним постачальником боєприпасів для російських силових структур".

Коротко про розслідування

У період з 2011 по 2017 рік італійська компанія Vasini Srl поставила на російський патронний завод у Тулі, що за 200 км від Москви, обладнання для виробництва боєприпасів та запчастини до нього на суму майже 3,5 мільйона євро.

Документи, з якими ознайомилося видання IrpiMedia, свідчать, що виробничі лінії, які вийшли з італійського заводу, відіграли важливу роль у виконанні плану Міноборони Росії з виробництва потужних боєприпасів для спецслужб.

Це означає, що верстати, відправлені Vasini, були використані у військових цілях, хоча немає жодних доказів того, що італійська компанія знала про їхнє фактичне використання. У Vasini не відповіли на запитання IrpiMedia.

Обладнання для виробництва боєприпасів військового калібру потребувало б експортної ліцензії. Такі дозволи в Італії видає Міністерство закордонних справ, яке, втім, не відповіло на запитання журналістів.

Проєкт розпочався за роки [до повномасштабного російського вторгення в Україну] під егідою Центрального науково-дослідного інституту точного машинобудування РФ. "Сьогодні ми активно розробляємо систему снайперської зброї в нових калібрах, які ще не виробляються в нашій країні", — сказав в радіоінтерв'ю у 2014 році Дмитро Семизоров, тодішній генеральний директор інституту. Проєкт "виконується п'ятьма нашими підприємствами, завданням яких є створення російської системи снайперських гвинтівок, що не поступається імпортним аналогам".

Ключову роль у забезпеченні Росії обладнанням для початку масштабного виробництва великокаліберних боєприпасів ще до того, як Володимир Путін окупував Крим, відіграли також деякі італійські компанії. Сьогодні патрони, розроблені та випробувані на західному обладнанні, використовуються Національною гвардією, спецпідрозділами російських спецслужб, а також окупаційними військами в Україні.

Обладнання з Італії

Vasini Srl була невеликою компанією з п'ятнадцятьма працівниками та виробничим заводом на околицях італійського міста Кремона, у Ломбардії. Заснована в 1960 році, вона називала себе "світовим лідером у виробництві машин" для виготовлення "мисливських патронів і спортивної амуніції". Останній доступний баланс (2017 рік) показав прибуток у розмірі 1,6 мільйона євро. З 2020 року компанію придбала Simecon — компанія з промислової автоматизації, що належить підприємцю з міста Лечче, регіон Апулія, Доменіко Тодескіні, ставши оборонним підрозділом групи. Навіть сьогодні в каталозі Simecon можна знайти обладнання під брендом Vasini — для завантаження, герметизації та пакування боєприпасів.

Посилання зі старого сайту Vasini веде на сайт Simecon

Simecon

Задовго до того, як компанія увійшла до складу групи, Vasini мала плідні ділові стосунки з Росією, допомагала збільшити потенціал країни у виробництві боєприпасів без необхідності залежати від західного імпорту.

У період з 2011 по 2017 рік італійська компанія здійснила понад 110 поставок обладнання для виробництва боєприпасів та запасних частин на Тульський патронний завод. Про це свідчать дані митного сервісу ImportGenius, на який посилається італійське видання IrpiMedia. Вартість товарів, відвантажених компанією Vasini, становить щонайменше 3,5 млн євро, причому 30 поставок були здійснені після анексії Криму Росією, після чого Європейська Рада запровадила ембарго на постачання озброєнь.

На той час італійська компанія входила до групи Vasini, Diana & Gualandi, власником якої був підприємець Ренато Баллабіо з італійського міста Брешіа, Ломбардія.

Документи, з якими ознайомилися журналісти IrpiMedia, свідчать, що виробничі лінії, які виходили з заводу в місті Кремона, відігравали важливу роль у виконанні плану Міноборони Росії з виробництва потужних боєприпасів для елітних підрозділів її спецслужб. Тобто вони використовувалися для військових цілей, хоча немає жодних ознак того, що Vasini знали про фактичне використання їх обладнання.

За словами експерта в галузі контролю за експортом озброєнь, до якого звернувся IrpiMedia, обладнання, яке може бути використане для виробництва боєприпасів військового калібру, не розглядається Європейським Союзом як обладнання подвійного призначення, а є справжнім "військовим обладнанням".

Це означає, що для відправки такого обладнання в іншу країну потрібна експортна ліцензія. В Італії дозволи на експорт цих матеріалів видає Відділ авторизації матеріалів для озброєння (UAMA) Міністерства закордонних справ. На запит журналістів електронною поштою щодо можливих дозволів на експорт до Росії, отриманих Vasini, UAMA не відповіли. Ані колишній власник Vasini Ренато Баллабіо, ані нинішній власник компанії Simecon, з якими ми зв'язалися з цього приводу, не відповіли на запитання журналістів.

Проєкт "Точність

У 2011 році московський завод "Промтехнологія", на який накладено санкції за постачання російської армії, розробив снайперську гвинтівку ORSIS T-5000. Цією моделлю компанія прагне отримати державне замовлення від Міністерства оборони, щоб замінити застарілі радянські снайперські гвинтівки, які використовуються російською Національною гвардією і ФСБ, службою внутрішньої безпеки.

На відміну від інших російських високоточних гвинтівок, "Промтехнологія" прагне повторити бронебійну силу західних великокаліберних гвинтівок, які зазвичай оснащені патронами .308 Winchester і .338 Lapua.

Фото: Патрони калібру .308 тульського виробництва © 500maketov.ru

У спробі Росії зменшити залежність від західного імпорту, розробку російських альтернатив цим калібрам для нової гвинтівки ORSIS T-5000 доручено, серед інших, Ульяновському патронному заводу, розташованому на Волзі, за понад 800 кілометрів від Москви, що входить до складу Тульської групи.

Саме в цьому контексті Тула звернулася до італійського виробника Vasini, щоб замовити лінію з виробництва боєприпасів для калібрів .308 Win і .338 Lapua. Згідно з транспортними документами, перша машина з італійським обладнанням для цього виробництва прибула у вересні 2011 року.

Фото: Набої до вінчестера .308 © Lazarev Tactical/Youtube

Станом на 2017 рік заводи в Тулі та Ульяновську належать родині Ротенбергів, основні члени якої, олігархи Аркадій та Борис Ротенберги, перебувають під санкціями з 2014 року. Обидва заводи зараз є одними з провідних виробників військових боєприпасів для російських збройних сил. У розслідуванні 2023 року Irpi Media у співпраці з OCCRP та іншими партнерами, реконструювала мережу компаній та професіоналів, які дозволили Ротенбергам обійти санкції.

Російські видання повідомляють, що через кілька років, у 2014 році, виробництво обох типів боєприпасів на Ульяновському патронному заводі вже "освоєно" і серійне виробництво йде повним ходом. Снайперська гвинтівка Т-5000 на перших випробуваннях і змаганнях зі стрільби показує хороші результати.

Попри технічно успішний проєкт, Міністерство оборони Росії вимагає подальшого вдосконалення, перш ніж "мілітаризовану версію зразка 2011 року" можна буде передати на озброєння Національної гвардії і ФСБ.

В рамках науково-дослідних проєктів "Точність-7.62-П" і "Точність-8.6-П", розпочатих у 2016 році, Тульський патронний завод отримує замовлення від ФСБ на початок досліджень з масового виробництва боєприпасів для цього нового покоління російських високоточних гвинтівок.

Того ж року Тула замовляє в італійської компанії Vasini Srl ще дві виробничі лінії для набоїв .308 Win і .338 Lapua, капсулювальну машину і машину для заряджання патронів. Згідно з внутрішнім дослідженням тульських інженерів, опублікованим у 2020 році, в рамках модернізації військового заводу ці преси Vasini використовуються для проведення випробувань для серійного виробництва нових великокаліберних патронів.

"Точне виробництво патронів, — зазначають фахівці, — забезпечує високу точність куль".

Результат дослідницького проєкту є успішним, і у звіті робиться висновок, що ці боєприпаси "успішно пройшли державні випробування і були прийняті на озброєння Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ, ред.) і Росгвардії". Автори дослідження визнають важливість такого досягнення: "Вперше в історії сучасної Росії розроблена така снайперська гвинтівка, якій немає чого заздрити іноземним аналогам ні за точністю, ні за дальністю стрільби", яка у випадку з ORSIS T-5000 досягає 2 000 метрів.

Гвинтівка ORSIS T-5000 .338 LM

Джерело: http://vitalykuzmin.net/?q=node/484

Національна гвардія РФ і вторгнення

У 2017 році почалося масштабне виробництво для силових структур. Того ж року, під час маріонеткової війни Росії на Донбасі, гвинтівки Т-5000 використовуються путінською армією, а російські снайпери підтверджують, що використовували їх у бою на далеких дистанціях.

Поставки Vasini продовжують відігравати ключову роль у російській програмі створення нових високоточних гвинтівок. Лише у 2017 році італійська компанія передала тульському заводу ще три партії обладнання для пакування боєприпасів — під набої калібру .308 Winchester та .338 Lapua.

Здається, що обладнання не залишається на цивільному заводі в Тулі, устаткування збирається в Ульяновській філії, яка є одним з основних постачальників великокаліберних боєприпасів для російської армії.

У 2018 році на заході за участі виконавчого директора Ульяновського патронного заводу Олексія Дубоносова та губернатора області Сергія Морозова пресі презентують нові верстати для виробництва високоточних боєприпасів двох калібрів.

"Таким чином, патрони стануть повністю російського виробництва", — говорить директор Дубоносов, а губернатор Морозов заявляє, що "це інвестиція в розмірі майже мільярда рублів (понад 13 мільйонів євро на той час — ред.). Результат — створення унікальної технології".

Візуальне порівняння, проведене Irpi Media на основі відеозаписів заходу, показує збіг з устаткуванням, що продається на сайті Vasini. Хоча митні документи засвідчують, що обладнання було відправлено в Росію з "відсутнім" брендом Vasini, на відео, де нові машини представляють в Ульяновську, можна побачити табличку зі знаком "СЕ", що означає, що товар вироблений в Європейському Союзі, і логотип італійської компанії.

Обладнання Vasini

© Сайт Ульяновського патронного заводу

Дані російських закупівель показують, що з 2017 року по сьогоднішній день Ульяновський завод виготовив щонайменше 223 000 набоїв калібру .338 Lapua і .308 Winchester для Національної гвардії Росії.

Створена у 2016 році самим Путіним як окремий від армії військовий корпус, Національна гвардія зараз відіграє активну роль у війні в Україні. Під час російського нападу на Київ у 2022 році її підрозділи діяли як авангард окупаційних військ, а також брали участь у звірствах, скоєних в українському місті Буча.

У квітні 2023 року підполковник Міністерства внутрішніх справ Росії підтвердив, що підрозділи Національної гвардії Росії "беруть участь у боях в Україні" проти української розвідки та диверсантів.

"Російська гвардія набирає добровольців для проходження строкової служби в нових (sic!) регіонах Росії", — оголосило російське державне телебачення кілька місяців по тому. Місцева російська телерадіокомпанія Ugra News повідомила, що підрозділи Росгвардії вже діють на "звільнених територіях" і що снайперам платять зарплату, еквівалентну приблизно двом тисячам євро на місяць. (Звісно, йдеться про окуповані росіянами українські території, — ред.).

Роль санкцій

Окрім обладнання для виробництва боєприпасів великого калібру, Vasini поставила Тульському патронному заводу численні лінії для виробництва пістолетних патронів, зокрема, 9х19 мм "Парабелум" — калібру, який найчастіше використовується правоохоронними органами в усьому світі.

Як свідчать дані про закупівлі російського уряду, ці патрони постачалися з Тули до різних міністерств, зокрема, до Слідчого комітету, Національної гвардії, ФСБ, Кримінальної служби, військового гіганта концерну "Калашников" та кількох "військових підрозділів", які, як стверджується, контролюються розвідувальною спільнотою.

Згідно з російською бухгалтерською звітністю, з якою ознайомилося видання Irpi Media, у період 2015-2018 років Тула заплатила Vasini за його техніку суму, що в тодішньому рублевому еквіваленті становило майже 3,5 мільйона євро.

Володимир Путін та Аркадій Ротенберг

Фото: пресслужба Кремля

Однак на той час санкції, запроваджені Сполученими Штатами, вже почали атакувати власників Тульського заводу. У примітках до фінансової звітності за 2018 рік російська компанія зазначає, що США запровадили санкції "проти Росії, "заблокувавши" сімох російських бізнесменів". Серед них — тодішній фактичний власник Тульського патронного заводу, олігарх-мільярдер Ігор Ротенберг, син Аркадія Ротенберга, дуже близького до президента Росії Володимира Путіна.

Санкції проти Ротенберга завадили компанії отримати понад 15 мільйонів євро від техаського торговця зброєю Eurosports LLC. На той час Ротенберг ще не перебував під санкціями ЄС, тому платежі Тульського заводу на користь Vasini (експорт якої був санкціонований італійською владою в особі UAMA) не були обмежені.

Нові канали поставок та термінові запити

Однак, незважаючи на санкції, російські заводи з виробництва боєприпасів легко знайшли — задовго до початку повномасштабної війни в Україні — стратегії продовження постачання через інші канали. Саме так було у випадку з Тулою, про що свідчать аудиторські документи, витік яких здійснила Джихан Кузькая, викривач з консалтингової компанії KPMG, і з якими ознайомилося видання Irpi Media. У листуванні між бельгійським виробником техніки New Lachaussée і Тульським заводом боєприпасів низка викривачів вихваляються тим, як російська компанія може вільно обходити санкції.

"[Тульський завод] доклав додаткових зусиль, щоб уникнути обмежень, — написав представник New Lachaussée в Росії комерційному директору компанії в жовтні 2020 року. — У них багато компаній по всьому світу (навіть у Гонконзі)... Поки що їм вдалося знайти абсолютно легальний шлях для цього бізнесу".

Фінансова звітність Тульського заводу за 2016 рік свідчить про виплату понад двох мільйонів євро таємничій гонконгській компанії Trisun Enterprises Limited, причиною якої є "аванси, надані для придбання обладнання та технологій".

Електронні листи, отримані хакерським колективом Anonymous у 2022 році з Липецького механічного заводу, що працює від імені збройового гіганта "Калашников", — підтверджують велику зацікавленість російського військово-промислового комплексу в отриманні європейського обладнання для виробництва боєприпасів.

До широкомасштабного вторгнення в Україну залишалося лише кілька місяців, коли від імені концерну "Калашников" Липецьк оголосив тендер на поставку лінії з виробництва боєприпасів калібру 7,62 і 12,8 мм. Він звернувся до італійської компанії Invernizzi Presse, що базується в місті Лекко, як і Simecon, материнська компанія Vasini.

Фото: Снайперська гвинтівка ORSIS T-5000 (на задньому плані), що використовується проти українців неонацистським угрупованням "Русіч"

© Rusich Group

Липецький механічний завод, йдеться у запиті цінових пропозицій, адресованому Invernizzi Presse, має намір розширити обсяги виробництва патронів калібрів 9×19, 7,62×39 та .223R на 30 мільйонів одиниць на рік: "Просимо надати Липецькому механічному заводу комерційну пропозицію на придбання автоматизованої лінії повного циклу виробництва патронів".

Наприкінці листопада 2021 року Invernizzi Presse відповіла, що готує свою "найкращу пропозицію", і Липецьк переадресував електронний лист концерну "Калашников". Через кілька днів, 1 грудня 2021 року, російська компанія продемонструвала нетерпіння в ще одному електронному листі: "Нам потрібно якомога швидше приступити до закупівлі обладнання. Тому не могли б ви надати оцінку часу, необхідного для підготовки пропозиції".

У відповідь компанія Invernizzi Presse заявила, що не зможе задовольнити запит з Липецька, оскільки не надає повні виробничі лінії для виготовлення боєприпасів. Однак італійці запропонували звернутися до компанії Vasini, з якою, як стверджує Invernizzi Presse, вони співпрацюють над деяким обладнанням, необхідним для запуску виробничої лінії.

"Ми й гадки не мали, що "Липецький механічний" працює від імені російської військової компанії "Калашников". У тих небагатьох комунікаціях, які ми мали, вони ніколи не згадували про це. Пізніше нам про це розповіли журналісти. Ми більше не мали жодних ділових стосунків з російськими компаніями у зв'язку з прийняттям каральних заходів проти Росії", — написали Invernizzi Presse у відповідь на запитання журналістів Irpi Media.

Невідомо, чи зв'язалася російська компанія з Vasini, але представник липецької фабрики написав, що зробить це. У Simecon на запитання про це також не відповіли.