Це не так.

Трохи перефразовуючи Джеймса Медісона, 4-го президента, Конституція — це гамівна сорочка для влади.

На жаль, у нас в країні, влада давно вибралася з гамівної сорочки й кинулася творити добро та ощасливлювати українців всіма доступними методами, відповідно до свого розуміння.

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Добре, що бодай лишається стара крамольна книжка і можна подивитися, які колись були межі для влади.

Так би мовити, зі святом!

Фото: Facebook Петра Біляна

Про автора. Петро Білян, журналіст

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