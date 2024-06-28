Конституція — це гамівна сорочка для влади
У нас в країні трохи збочене поняття про Конституцію, мовляв, це правила для всіх, Основний закон, який всі повинні виконувати
Це не так.
Трохи перефразовуючи Джеймса Медісона, 4-го президента, Конституція — це гамівна сорочка для влади.
На жаль, у нас в країні, влада давно вибралася з гамівної сорочки й кинулася творити добро та ощасливлювати українців всіма доступними методами, відповідно до свого розуміння.
Читайте також: Дивно чути про якусь політику чи стратегію за абсолютної відсутності таких
Добре, що бодай лишається стара крамольна книжка і можна подивитися, які колись були межі для влади.
Так би мовити, зі святом!
Фото: Facebook Петра БілянаДжерело
Про автора. Петро Білян, журналіст
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.34 Купівля 40.34Продаж 40.85
- EUR Купівля 43.22Продаж 43.95
- Актуальне
- Важливе