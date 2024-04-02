Уряд Чеської Республіки заявив про розкриття схеми підкупу Росією європейських політиків через мережу "Voice of Europe". Депутати Європарламенту вимагають розслідування. Як стало зрозуміло з моменту оприлюднення інформації, до скандалу причетні політики та державні діячі Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі, Німеччини, Франції, Бельгії, Нідерландів...

Голова ліберальної фракції "Оновлена Європа" (Renew Europe), француженка Валері Айє в листі до глави Європарламенту Роберти Метсоли вимагає провести "негайне і прозоре" внутрішнє розслідування у зв'язку із заявою Чехії. "Якщо чинні депутати Європарламенту або кандидати на майбутніх виборах брали гроші у російського уряду або у його проксі, вони мають бути викриті і щодо них мають бути вжиті заходи". Крім того, ця фракція закликала терміново провести із цього приводу парламентські дебати.

А співголова групи "зелених", німкеня Террі Райнтке (Terry Reintke) назвала те, що відбувається, "атакою на саму суть демократії". "Ось як Володимир Путін намагається уникнути відповідальності за свою війну в Україні", - сказала вона.

У той же день подробиці опублікували німецьке видання "Der Spiegel" і чеська газета "Denik N".

За їх даними, частиною схеми є сайт новин "Voice of Europe", а в центрі мережі знаходиться колишній лідер проросійської української партії "Опозиційна платформа — За життя" і кум президента РФ Віктор Медведчук.

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На сайті "Voice of Europe" регулярно публікувалися заклики європейських політиків припинити допомогу Україні. Деяким авторам цих закликів, як стверджує "Denik N", за це платили гроші — в окремих випадках порівняні з видатками на передвиборчу агітацію на виборах до Європарламенту, які відбудуться у червні. За даними видання, йдеться про політиків із ФРН, Бельгії, Франції, Угорщини, Нідерландів та Польщі. Конкретних імен чеські журналісти не називають, але зазначають, що в тому числі на сайті публікувалися інтерв'ю членів правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдГ) - депутата Європарламенту Максиміліана Кра (Maximilian Krah) та Петра Бистрона, який засідає в бундестазі (Petr Bystron).

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо прямо заявив, що Росія зверталася до членів Європарламенту та платила їм чималі кошти за просування російської пропаганди. Ці звинувачення поки що не підкріплені свідченнями передачі грошей. Але факт, що у цій справі фігурували незадекларовані фінансові кошти, побічно підтверджується результатами обшуків у Польщі, під час яких в одного зі співвласників сайту Voice of Europe було конфісковано 48 500 євро та 36 000 доларів США.

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Однак ще до початку розслідування бельгійська, чеська та нідерландська преса озвучила імена деяких учасників скандалу. Це колишній лідер праворадикальної партії Vlaams Belang Філіп Девінтер, член Європарламенту з фракції Консервативних Реформаторів Домінік Тарчинський, угорські політики Ласло Торочкай, Міклош Жанто, прем`єр Угорщини Віктор Орбан, французькі політики Марін Ляпаен, Жан-Люк Шафхаузер, нідерландці Баудет Тьєррі, Марсель де Граф, словацький політик Ерік Калінак, німецькі політики Петр Бристон, Ауст Рене і Максиміліан Крах.

Це найбільший корупційний скандал у Європарламенті за останні кілька десятків років моєї роботи в Брюсселі у сфері європейської політики.

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Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань

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