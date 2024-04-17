16 квітня у Вашингтоні, США, на базі консервативного аналітичного центру The Jamestown Foundation пройшла чергова конференція Форуму вільних народів ПостРосії. Цей рух об'єднує людей, які виступають за деколонізацію Росії та за утворення на її території нових держав.

Представники національно-визвольних, регіональних та антиімперських рухів проводять такі конференції та круглі столи вже два роки поспіль по всьому світу: у Римі, Берліні, Варшаві, Брюселі та багатьох інших містах. Особисто я мав честь відвідати такий захід у Європейському Парламенті, за результатами написав репортаж для видання Дрон.

Проте ані у Брюселі, ані у Берліні, ані в інших містах учасники Форумів у підсумкових документах ніколи не переходили до закликів до збройного повстання. Нарешті це сталося.

Заяву про перехід від мирних протестів до силових дій презентували учасники вчорашньої конференції у Вашингтоні. Її підтримали (частина фізично поставили підписи на події, частина онлайн):

Іяд Югар, голова Міжнародної Черкеської Ради,

Денис Угрюмов, Рух за Вільну Інгрію,

Раджана Дугар Де-понте, Комітет за Незалежну Бурятію,

Асет Сабдулаєва, Уряд Чеченської Республіки Ічкерія (у вигнанні),

Батир Боромангнаєв, Конгрес Ойрат-Калмицького Народу,

Різван Кубакаєв від Ногайстану,

Артьом Мєдвєдєв, Удмуртія,

Павєл Івлєв, Інгрія,

Маріна Ханхалаєва, Бурятія,

Номма Зарубіна, Сибір,

Слава Афанасьєв, Урал,

Дмітрій Павлов, Саха

Нижче наводжу повний текст декларації, український переклад мій:

The Capitol Summary

Перебуваючи в серці вільного світу, на Капітолійському Пагорбі — у Вашингтоні, ми, представники національно-визвольних, регіональних та антиколоніальних рухів, досі окуповані Московією — останньою колоніальною імперією в Європі, спільно з нашими друзями, представниками вільних націй заявляємо:

1. Так звана "российская федерация" трансформується з авторитарно-репресивної в класичну тоталітарну державу. Для справжніх змін, у зв'язку з неможливістю використання ненасильницьких цивільних методів опору, сьогодні застосовними залишаються тільки силові дії для повалення режиму.

Ми закликаємо прихильників свободи і незалежності до координації, зокрема актів прямої дії та партизанських диверсій, шляхом активізації Повстанських і Визвольних Армій на території поки що окупованих Кремлем captive nations і регіонів-колоній (Башкортостан, Саха, Інгрія, Татарстан, Черкесія, Сибір, Ойрат-Калмикія, Бурятія, Карелія, Інгушетія, Кубань, Смаландія, Комі, Чувашія, Псков, Тива, Урал, Хакасія, Помор'я, Алтай, Дон, Удмуртія, Новгород, Камчатка та інші).

2. Невідкладно необхідно змінити підходи до так званої "російської федерації", воєнних злочинців і терористів, які її очолюють уже понад 20 років — вони давно втратили легітимність.

Загарбницькі війни, акти тероризму та геноциду проти Ічкерії, Сакартвело, Сирії та України, як і класична колоніальна експлуатація регіонів "федерації" Москвою, потребують тверезого, рішучого та проактивного підходу, — кардинальної зміни політики стосовно Кремля, зокрема, його абсолютного політичного, дипломатичного та культурного остракізму, а також тотального економічного та торговельного ембарго.

Категорична відмова від спроб "умиротворити" цих убивць, від визнання "зон законного впливу Москви", звільнення від нав'язаних кремлівською пропагандою наративів про "єдину і неподільну Росію", самозаспокоєння в контексті "теорії деескалації" або чергових "нормалізацій, розрядок, перезавантажень" є актуальними як ніколи раніше.

Ми закликаємо до максимально активної співпраці в рамках створення коаліції Національно-Визвольних Рухів поки що "всередині" так званої "російської федерації" і держав-сусідів "зовні" по всьому периметру її сучасних сухопутних і морських кордонів.

Деокупація захоплених імперською Московією земель країн-сусідів від Криму до Карафуто, а також трансформація держави-терориста в 41 незалежну державу постросійських просторів — це єдиний шлях до довгострокового миру і нової архітектури глобальної безпеки.

3. Ми просимо наших партнерів з країн НАТО та ЄС про Репрезентативність та Представництво: взаємодія та паритет комунікації не лише з тими, хто обстоює москвоцентричний погляд та фанатично відданий концепту "єдиної неподільної Росії", а й з Національно-Визвольними та Регіональними Рухами, прихильниками цілковитої Деколонізації та незалежності від Москви.

Закликаємо провести аудит ефективності та справжньої мотивації проєктів, людей та організацій, що роками підтримуються, зокрема й ресурсно, інституціями та фондами країн вільного світу, — на жаль, є дуже багато ознак того, що гроші платників податків держав НАТО та ЄС використовуються не для боротьби з кремлівським імперським режимом, а якраз із протилежною метою — у його інтересах, із метою зміцнення влади чекістів, цементування монополії Кремля та усунення всіх незалежних альтернатив.

Значна частина так званої московської (псевдо)ліберальної (псевдо)опозиції досі повністю або щонайменше значною мірою підконтрольна спецслужбам Кремля, а то й зовсім від самого початку була ними безпосередньо створена як елемент soft power впливу з метою дискредитації як самої ідеї боротьби проти воєнних злочинців і терористів Московії-Росії, так і нейтралізації будь-яких незалежних організацій та рухів, які не підконтрольні спецслужбам рф.

4. Будь-які справжні та реальні зміни на теренах сучасної так званої "россійської федерації" неможливі без повної та беззастережної її поразки у божевільній агресивній війні проти України. Деколонізація та деімперіалізація територій Північної Євразії, що вже підтвердив у своєму рішенні і Європейських Парламент, стане реальністю лише в контексті повної деокупації та перемоги України, яка сьогодні є форпостом та авангардом боротьби вільного світу проти тираній.

Тому вся можлива допомога: військова, фінансова, дипломатична, інформаційна, ресурсна — має надаватися Україні, в її боротьбі за міжнародне право, порядок, мир і свободу, не лише повною мірою, а й невідкладно, без затримок і пауз на тривалі бюрократичні процедури, що прямо сприяють продовженню агресії московського мілітаризму та його імперської військової експансії.

5. Злочинці Кремля діють не самостійно, по суті Московією вже створено й активно діє альянс авторитарних і тоталітарних держав: Коаліція РФ-КНР-Іран-КНДР, а також низки їхніх сателітів і проксі режимів (Асад, Мадуро, Лукашенко та інші).

Активна і системна протидія цим державам, їхнім гібридним атакам, мережам інфільтрованої агентури, втручанням у вибори, підконтрольним пропагандистським медіа та афілійованим "аналітичним центрам", схильним до підкупу, корупції та шантажу політиків, а також масштабним PSYOPs, - усе це ставить під загрозу мир, міжнародне право та основоположні людські цінності від Гаяни і до Тайваню, від Близького Сходу і до Корейського півострова, від Малі і до Південно-Китайського моря.

Це вимагає нашої максимальної співпраці та невідкладних дій, щоб попередити перехід, поки що локальних актів військової агресії Альянсу Москви-Пекіна-Тегерана-Пхеньяну, до повномасштабної світової ядерної війни (наприклад, у разі атаки РФ на країни НАТО: одну з Балтійських держав, Польщу, Румунію, Фінляндію або Німеччину та/або нападу КНР на Тайвань, а КНДР на Р. Корею та/або Японію).

Вашингтон, DC, 16 квітня 2024 року

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Спеціально для Еспресо

Про автора. Андрій Яніцький, оглядач, журналіст

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