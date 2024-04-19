Трохи довгочиту про залаштунки.

Перед оголошенням "дозволеного переліку" підручників збираються експерти спеціальної комісії з історії ІМЗО (Інститут модернізації змісту освіти, - ред.), щоб перевірити рукописи на відповідність шкільній програмі, надати зауваження видавництвам. Після доопрацювання підручник може брати участь у конкурсному відборі.

Ось тут починається найцікавіше.

Члени комісії вважають, що їхня роль - "дозволяти та забороняти", а не допомагати в поліпшенні навчальної книжки. Згідно з положенням про надання грифів навчальної літератури експерти мають надати "чіткі та обґрунтовані зауваження, що мають бути опрацьовані". Отже, це не означає, що рукопис може бути відхилений через думку експерта на кшталт "Не відповідає програмі" без жодних аргументів.

Або через те, що в підручнику немає завдань з використанням штучного інтелекту. Це навіть технічну команду видавництва поставило в ступор. "Ранок" першим в Україні створив дитячу книжку з допомогою ШІ. То як ви думаєте, якби використання штучного інтелекту було обов’язковою вимогою, чи не проявили б ми себе?

Складається враження, що експерти вирішили прибрати конкурентів, тому так недолуго шукають привід відмовити в участі у конкурсі. На сьогодні понад третина школярів України вивчають історію за підручниками видавництва "Ранок".

Під час підготовки навчальних видань ми завжди орієнтуємося насамперед на вчителів і учнів.

Якщо ми вчителю довіряємо найцінніше — наших дітей, то вибір інструментів навчання ми маємо делегувати педагогам, а не кільком людям з комісії з історії ІМЗО.

Національна освітня асоціація вже готує звернення до міністра освіти з проханням втрутитися в конфлікт.

Джерело

Про автора. Віктор Круглов, директор видавництва "Ранок"

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