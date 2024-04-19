Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Підручники — у сміття?
OPINION

Підручники — у сміття?

Віктор Круглов
19 квітня, 2024 п'ятниця
18:02
Погляд Віктор Круглов

За кілька днів розпочнеться конкурс підручників з історії для 11 класу. Але ще до його початку вже маємо результат — наступного року випускники можуть залишитися без улюбленого підручника "Всесвітня історія" О. Гісема та В. Мартинюка

Трохи довгочиту про залаштунки.

Перед оголошенням "дозволеного переліку" підручників збираються експерти спеціальної комісії з історії ІМЗО (Інститут модернізації змісту освіти, - ред.), щоб перевірити рукописи на відповідність шкільній програмі, надати зауваження видавництвам. Після доопрацювання підручник може брати участь у конкурсному відборі.

Ось тут починається найцікавіше.

Члени комісії вважають, що їхня роль - "дозволяти та забороняти", а не допомагати в поліпшенні навчальної книжки. Згідно з положенням про надання грифів навчальної літератури експерти мають надати "чіткі та обґрунтовані зауваження, що мають бути опрацьовані". Отже, це не означає, що рукопис може бути відхилений через думку експерта на кшталт "Не відповідає програмі" без жодних аргументів.

Або через те, що в підручнику немає завдань з використанням штучного інтелекту. Це навіть технічну команду видавництва поставило в ступор. "Ранок" першим в Україні створив дитячу книжку з допомогою ШІ. То як ви думаєте, якби використання штучного інтелекту було обов’язковою вимогою, чи не проявили б ми себе?

Складається враження, що експерти вирішили прибрати конкурентів, тому так недолуго шукають привід відмовити в участі у конкурсі. На сьогодні понад третина школярів України вивчають історію за підручниками видавництва "Ранок".

Під час підготовки навчальних видань ми завжди орієнтуємося насамперед на вчителів і учнів.

Якщо ми вчителю довіряємо найцінніше — наших дітей, то вибір інструментів навчання ми маємо делегувати педагогам, а не кільком людям з комісії з історії ІМЗО.

Національна освітня асоціація вже готує звернення до міністра освіти з проханням втрутитися в конфлікт.

Джерело

Про автора. Віктор Круглов, директор видавництва "Ранок"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
освіта
Наука
Читайте також:
Суд
17 квітня, 2024 середа
Суддя Деснянського суду Києва вирішила мобілізуватися. І попросила ВРП зупинити справу щодо її п'яного водіння, - ЦПК
Ізраїль, ЦАХАЛ
19 квітня, 2024 п'ятниця
Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану, - ABC News
Олександр Будько (позивний "Терен")
16 квітня, 2024 вiвторок
Танцюють під Чайковського: військовий Олександр Терен відмовився від співпраці з артистами балету Кухар і Стояновим
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.55
    Купівля 39.55
    Продаж 40.08
  • EUR
    Купівля 42.24
    Продаж 43.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
19 квітня
20:25
Оновлено
РФ атакувала Україну: у Дніпрі й області є загиблі та поранені, в тому числі діти
20:18
зниклі безвісти
Україна розслідує 3,8 тис. злочинів російських військових проти дітей, - Лубінець
20:04
Пресреліз
"Голка" та Еспресо розпочали партнерство заради боротьби із корупцією
20:04
OPINION
Тетяна Вергелес
Карл Маркс підтримав би російський Telegram
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 786-го дня війни: Повітряні Сили вперше збили носій крилатих ракет Ту-22М3, німецький виробник дронів відкрив завод Україні
19:57
Іран
Країни G7 застерегли Іран від відправки балістичних ракет Росії
19:44
Чорнобильська зона
"Україна йде до нового Чорнобиля": росіяни запустили нову ІПСО
19:42
на фото: ЗСУ
Росіяни за добу 7 разів безуспішно атакували Сили оборони поблизу Кринків на Херсонщині, - Генштаб
19:37
Нідерланди
Нідерланди оголосили про виділення €200 млн на ППО і снаряди для України
19:15
Джамал Мусіала, Баварія, Бундесліга
"Ман Сіті" вирішив підірвати трансферний ринок і купити одного з найдорожчих футболістів світу
19:10
США Україна
Палата представників США підтримала винесення на розгляд законопроєкту про допомогу Україні
19:05
Оновлено
РФ атакувала ракетами порт "Південний" на Одещині: є постраждалий, пошкоджено інфраструктуру
18:56
Ексклюзив
F-16
Експерт з авіації Романенко розповів, які параметри мають бути у F-16 для ефективної боротьби з ворогом
18:49
Ентоні Блінкен
Блінкен назвав Китай найбільшим постачальником компонентів для ОПК Росії
18:47
Оновлено
На фото: система ППО
Країни НАТО та Великої сімки пообіцяли посилити українську ППО
18:47
Огляд
"Земля короля"
Увійти в "Наш живий світ": що подивитися на вихідних
18:41
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Хтось отримав хабаря, і ракету "Нептун" перестали ставити на КрАЗ: Жеваго про закупівлі Міноборони
18:37
Україна - НАТО
"Путіна треба спустити на землю, а наше небо зробити безпечним": Зеленський звернувся до учасників термінового засідання Ради Україна - НАТО
18:24
Мі-8 ВКС РФ
У Росії затримали школярів, яких підозрюють у підпалі гелікоптера Мі-8
18:11
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
У відповідь на підтримку України, - фон дер Ляєн заявила, що РФ провокує міграційну кризу у Фінляндії
18:10
Оновлено
Прапор Словаччини
Словаки зібрали на снаряди для України майже €2 млн після відмови уряду підтримати ініціативу Чехії
18:10
Ален Делон
Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною"
17:55
На фото: Мальме - місто-господар Євробачення-2024
Готуються до застосування дронів: на період Євробачення Швеція закриє повітряний простір над Мальме
17:42
На фото: чин похорону Павла Петриченка у Михайлівському соборі
Світло пам’яті: Михайлівський собор об’єднав серця у прощанні з Павлом Петриченком. Фоторепортаж
17:40
на фото: Майк Джонсон
"Розраховуємо, що конгрес ухвалить правильне рішення": країни Балтії звернулися до Джонсона напередодні голосування щодо України
17:40
Оновлено
ЗСУ збили у РФ літак Ту-22М3, що запускав по Україні ракети Х-22/Х-32
17:38
скандальний мурал з дівчиною, на яку "падають ракети НАТО"
Росіяни в Маріуполі прибирають пропагандистський мурал із дівчиною, на яку падають "ракети НАТО"
17:35
Марія Захарова
Росія взялася "захищати" права українців під час мобілізації. ЦПД пояснив мотиви
17:13
принц Гаррі
Принц Гаррі офіційно змінив місце проживання з Великої Британії на США
17:00
Вдів російських військових возять на ТОТ агітувати місцевих воювати проти України, - Спротив
16:59
Андрій Лунін та Бернарду Сілва (ліворуч)
Суперкомп'ютер Opta спрогнозував переможця Ліги чемпіонів
16:58
Ексклюзив
"Це зовсім нова унікальна розробка": у Defense Express припустили, чим могли збити російський Ту-22М3
16:43
Сатурн
Учені з NASA виявили передумови для формування життя на одному зі супутників Сатурна
16:41
АрселорМіттал Кривий ріг
Найбільше металургійне підприємство України збільшує виробництво: вийде на 50% довоєнної потужності
16:38
На фото: "Різдвяна свинка"
Дитячу книжку-бестселер Джоан Роулінг "Різдвяна свинка" планують екранізувати
16:29
чорне море, ракетоносій рф
У ВМС пояснили, чому росіяни майже не використовують "Калібри"
16:29
Cybertruck
Tesla відкликала 3,8 тис. авто Cybertruck через несправність
16:28
Миколаївщина обстріл
РФ вдарила артилерією по Миколаївщині: загинула літня жінка, поранено дитину
16:14
Газовики прифронтових областей отримали від чеських колег 20 тонн обладнання
16:10
Ексклюзив
ЗРК Stormer
"В нас є сили й засоби для ураження літаків РФ": у Повітряних силах ЗСУ прокоментували збиття Ту-22М3
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV