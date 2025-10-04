На момент написання статті відповідь терористів іще невідома, але її варто очікувати найближчими днями, якщо не годинами. Попри критичну ситуацію в Газі й тиск посередників, ісламістам важко погодитися на роззброєння та відмову від політичної боротьби.

Якщо Ізраїлю запропонували важкий компроміс, то ХАМАС висунули ультиматум про капітуляцію. Не для того ісламісти два роки сиділи під землею, щодня наражаючи на більш ніж реальну небезпеку себе та всіх своїх близьких, щоби самоліквідуватися за командою з Вашингтона.

Наївно очікувати, що здоровий глузд, турбота про добробут жителів Гази або навіть прагнення зберегти свої життя змусять ХАМАС справді відмовитися від конвертації у політичний капітал успіху "Потопу аль-Акси" (тобто атаки 7 жовтня) й двох років тяжкої війни. З високою ймовірністю можна прогнозувати, що навіть у разі формальної згоди на всі запропоновані умови ХАМАС саботуватиме роззброєння бойового крила й за потурання партнерів-посередників на кшталт Катару й Туреччини ще побореться за владу під якимось наспіх зліпленим новим брендом. Хоч як парадоксально це звучить, Нетаньягу такий сценарій, що позбавить його зобов’язання утримуватися від бойових дій у короткостроковій перспективі й не перешкоджати державотворенню в довгостроковій, цілком влаштовує.

