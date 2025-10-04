План Трампа для Гази: сумнівно, що ХАМАС піде назустріч
Можна припустити, що потай Нетаньягу сподівається на те, що ХАМАС відхилить пропозицію Білого дому. Така ймовірність зберігається
На момент написання статті відповідь терористів іще невідома, але її варто очікувати найближчими днями, якщо не годинами. Попри критичну ситуацію в Газі й тиск посередників, ісламістам важко погодитися на роззброєння та відмову від політичної боротьби.
Якщо Ізраїлю запропонували важкий компроміс, то ХАМАС висунули ультиматум про капітуляцію. Не для того ісламісти два роки сиділи під землею, щодня наражаючи на більш ніж реальну небезпеку себе та всіх своїх близьких, щоби самоліквідуватися за командою з Вашингтона.
Наївно очікувати, що здоровий глузд, турбота про добробут жителів Гази або навіть прагнення зберегти свої життя змусять ХАМАС справді відмовитися від конвертації у політичний капітал успіху "Потопу аль-Акси" (тобто атаки 7 жовтня) й двох років тяжкої війни. З високою ймовірністю можна прогнозувати, що навіть у разі формальної згоди на всі запропоновані умови ХАМАС саботуватиме роззброєння бойового крила й за потурання партнерів-посередників на кшталт Катару й Туреччини ще побореться за владу під якимось наспіх зліпленим новим брендом. Хоч як парадоксально це звучить, Нетаньягу такий сценарій, що позбавить його зобов’язання утримуватися від бойових дій у короткостроковій перспективі й не перешкоджати державотворенню в довгостроковій, цілком влаштовує.
Читайте також: Мир у Газі: що пропонує Трамп
Якими ж є шанси на успіх плану Трампа з огляду на викладене вище?
З одного боку, це взагалі перша більш-менш реалістична пропозиція за два роки. Вона принципово відрізняється і від вимог західних лівих негайно припинити "ізраїльську агресію та окупацію", щедро винагородивши терористів міжнародним визнанням, і від месіанських планів ізраїльських ультраправих повернути до Гази єврейські поселення, і від намальованих штучним інтелектом для акаунту Трампа в його соціальній мережі нудотних картинок готелів із басейнами, які буде побудовано на звільнених від негідного людського матеріалу пляжах. З іншого — план виглядає реалістичним лише на цьому тлі.
Про автора. В'ячеслав Ліхачов, дослідник ультраправих рухів, правозахисник
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе