The Times: Стармер натякає на майбутню тактику Великої Британії, після того як Україна застосувала ракети США

Про це йдеться в статті The Times, переклад якої наводить Еспресо.

Кір Стармер перебував на пів дорозі через Атлантику, прямуючи до саміту G20 у Ріо-де-Жанейро, коли надійшла несподівана новина.

За повідомленнями зі США, Джо Байден, чинний президент, дав дозвіл на використання ракет великої дальності ATACMS проти цілей у Росії.

Прем'єр-міністр і його старші помічники, які зібралися в передній частині літака, вже знали про рішення Байдена, прийняте трьома днями раніше, - але вони не були готові до того, що новина просочиться так швидко.

Оскільки разом з прем'єр-міністром на саміт їхали журналісти, він розумів, що не уникнути запитань про те, чи можуть британські ракети Storm Shadow бути використані проти цілей у Росії.

На висоті 35 000 футів було прийнято рішення, що Стармер повинен публічно ухилитися і використовувати відсутність офіційного підтвердження з боку Білого дому, щоб якомога менше говорити про наміри Великої Британії.

Помічники наполягали на тому, що рішення США необов'язково матиме відношення до Storm Shadow, оскільки він має іншу специфікацію, ніж система ATACMS, а сам Стармер заявив, що не збирається заглиблюватися в "оперативні деталі".

У приватній розмові високопоставлене урядове джерело повідомило, що позиція Стармера насправді проста: він хоче дозволити Україні використовувати зброю так, як вона вважає за потрібне для самозахисту. За лаштунками Британія вже кілька місяців тисне на США щодо цього питання.

Стармер заявив про це в перші дні свого прем'єрства під час однієї зі своїх перших закордонних поїздок, що потрапила в заголовки новин у Британії, Україні та Росії. Він наголосив, що "Україна сама має вирішувати, як розгортати [їх] в оборонних цілях".

Президент Зеленський скористався коментарями, вітаючи рішення Стармера дати йому дозвіл на використання ракет, в той час як Росія пригрозила відповідними діями.

Протягом наступних місяців Стармер зайняв набагато обережнішу позицію. Рішення далеко не просте, оскільки воно залежить від дозволу США, які надають навігаційні дані, що дозволяють ракетам пролітати низько над землею на відстані до 150 миль.

Сполучені Штати спочатку утримувалися від надання дозволу на використання своєї технології в ракетах Storm Shadow проти Росії, оскільки побоювалися подальшої ескалації конфлікту. Особливо стриманим був Байден, незважаючи на тиск з боку інших високопосадовців його адміністрації.

За словами джерела в міністерстві закордонних справ, "переломний момент" настав, коли Росія залучила до конфлікту північнокорейських солдатів, що було розцінено як "значна ескалація". Тепер очікується схвалення з боку США, особливо з огляду на те, що Україна вже застосувала американські ракети дальнього радіуса дії проти російських цілей.

В уряді відчувається розчарування тим, як дебати про ракети Storm Shadow стали домінувати в наративі. Зеленський публічно лобіював дозвіл на їх використання для ураження цілей у Росії.

Союзники Стармера кажуть, що ракети Storm Shadow не змінять результат війни в Україні і насправді є лише однією з багатьох систем озброєнь.

Бен Воллес, колишній міністр оборони від партії торі, заявив, що використання ракет Storm Shadow стане "потужним сигналом", але припустив, що рішення Німеччини дозволити використання своїх ракет дальнього радіуса дії Taurus в Україні може бути більш значущим.

Місяці обговорень означають, що будь-який елемент несподіванки зник.

Раніше підхід Великої Британії полягав у тому, щоб оголошувати про розгортання Storm Shadows після того, як вони вже були використані на полі бою, щоб максимізувати їхній вплив.

Лорд-адмірал Вест, член Лейбористської партії, заявив: "Я вважаю, що американці та ми самі зробили з цього величезну сенсацію, хоча не повинні були. Ще давно ці речі [ракети Storm Shadow] мали бути передані без зайвого галасу. Вони перетворили це на велику проблему, і, на мою думку, це прикро."

Джерело на Даунінг-стріт повідомило, що "існують дуже вагомі оперативні причини, чому ми повинні бути обережними в тому, що говоримо. Останнє, що ми хочемо зробити, - це дати Путіну стратегічну перевагу на полі бою."

Однак до ранку вівторка Стармер почав відкидати обережність, натякаючи, що це лише питання часу, коли ракети Storm Shadow можуть бути використані в Україні.

"Ми маємо забезпечити Україну всім необхідним, стільки часу, скільки потрібно для перемоги у цій війні. Але я не збираюся обговорювати операційні питання, бо єдиний, хто виграє від цього, - це Путін," - заявив він.

Високопоставлені урядові джерела зазначили, що зміна риторики Стармера була свідомою і натякала на те, що попередні заперечення американців щодо використання Storm Shadow більше не актуальні.

Цей підхід відображає позицію українців. У відповідь на повідомлення про зміну політики США Зеленський заявив: "Такі речі не оголошуються".

"Ракети самі все скажуть", - додав він.