Військова некомпетентність, думки вояка і наше тваринне життя - 5 книг про те, як розвинути власну мудрість

Ігор Бондар-Терещенко
16 серпня, 2025 субота
08:08
Книжки у цій добірці – чудова можливість пізнати й розвинути власну мудрість, критичне мислення, розуміння себе та оточення, обмінятися досвідом, створити власні думки, відкрити власний внутрішній світ

Зміст

Норман Діксон. Психологія військової некомпетентності. – К.: Наш Формат, 2025

"Ми можемо згадати чимало книжок про психологію політичного лідерства, бізнесу, романтичних стосунків, споживання та щоденного життя, - зауважують видавці цієї незвичайної книжки, - однак такі масштабні праці про психологію військової справи дуже рідкісні". Насправді у дослідженні Нормана Діксона "Психологія військової некомпетентності" маємо відповідь на одне просте питання: чому навіть найкращі армії світу раз за разом повторюють фатальні помилки? І не дивно, що при цьому автор розкриває глибинні механізми військових провалів — від наполеонівських кампаній і Кримської війни до битв обох світових воєн та конфліктів другої половини XX століття – а також аналізує ключові пастки розуму та психологічні фактори провалів: упередження, страхи, надмірну самовпевненість командирів. Розкриваючи також, як організаційна культура армій сприяє ухваленню катастрофічних рішень і винагороджує конформізм замість компетентності, а також показуючи універсальність проблеми на багатьох зрозумілих для будь-якої країни та армії прикладах. Загалом книжка актуальна для нашого сьогодення, адже пояснює, як ігнорування історичних уроків коштує мільйонів життів, або чому "триденна спецоперація" перетворюються на роки війни. Це не лише аналіз минулих поразок, а й інструмент для майбутніх перемог — як для військового командування, так і для лідерів у політиці, бізнесі та інших сферах. "Військова некомпетентність - нагадує автор, - це така сфера людської поведінки, у якій помилки мають надзвичайно високу ціну. Цим помилкам можна запобігти, тому вони вимагають особливої уваги. Військова некомпетентність також підпорядковується певним законам. Автор уперше це усвідомив під час побіжного перечитування історій про одіозні військові катастрофи. Ці зворушливі, часто жахливі розповіді викликали в мене дивне відчуття дежавю. У цих, на перший погляд, безглуздих подіях, було щось таке, що спрямовувало думки новими шляхами, проводило несподівані зв’язки з феноменами із цілком інших, досі не пов’язаних між собою контекстів; а потім знову повертало міркування до тих безглуздих фактів, які тепер уже видавалися не таким й безглуздими. І так відбувалося доти, доки в цих драматичних історіях про давні звитяги поступово не почала вимальовуватися одна наскрізна, наче тоненька тріщинка, спільна тема".


Євген Кулик. Думки. - Гайсин: ТУТ, 2025

"Автор збірника в жодному разі не вважає власні думки істиною в останній інстанції, - дізнаємося ми з цього унікального видання. - Кожна думка — це лише крок у пізнанні, яким він прагне поділитися з читачами, духовна їжа для роздумів, матеріал для мудрої, виваженої практики життя". Варто додати, що ця практика, а насправді – захоплива подорож світом думок і дій - триває протягом аж 165 тематичних розділів. Саме у них зібрані слушні думки, практичні застереження, геніальні осяяння, яким місце у світовій скарбниці мудрості. У цих розмаїтих, практичних,  філософських розділах – міркування в афористичній формі про багато важливих речей: мораль і моральність, свободу і гідність, віру й надію, любов, вірність, злагоду і навіть про музику, театр, кіно і літературу. А також, безперечно, про розум, який дається нам для того, щоб належним чином сприйняти, оцінити, проаналізувати будь-яку (у тому числі сьогоднішню) ситуацію. "Здоровий глузд - це тренований розум, який без відповідального ставлення становить загрозу", "Інтелектуальний імунітет - захищеність розуму від чужих обмежуючих думок", "Розум надихає людей жити, глупство – існувати", "Розум - найсильніший м’яз людини", "Розум наповнюється не мудрістю, а мудрими вчинками", "Розум перемагає силу, бо в нього є союзники, він бачить наперед, убачає слабкі сторони супротивника, він ніколи не здається та ніколи не бореться з глупством, а спрямовує його супроти сили". Таким чином "Думки" Євгена Кулика, як нагадує сам автор, "це розширення та поглиблення поглядів читачів на ту чи іншу річ, тренування власного мислення читачів, вироблення уміння створювати власні думки на основі прочитаного, потужний засіб розвивати власну мудрість і усвідомленість як себе, так і власних думок та дій".


Роберт Сапольскі. Любовноподібні та інші есеї про наше тваринне життя. – К.: Наш Формат, 2025

В одному з розділів цієї книжки автор жартома розмірковує над тим, чи можуть гени дати відповідь на одне з найважливіших питань на нашій тривожній планеті: як потрапити у спеціальний випуск журналу Реорle, а конкретніше -  у список п'ятдесяти найкрасивіших людей у світі. "На жаль, у цій царині трагічно мало достойних досліджень, - удавано сумує він. -  Якщо хоч один молодий науковець візьметься розплутувати озвучене непросте питання, я вважатиму, що моя книжка вийшла у світ недаремно". Крім цього питання, у дослідженні "Любовноподібні та інші есеї про наше тваринне життя" Роберта Сапольскі - американського нейроендокринолога, професора біології, нейронауки та нейрохірургії у Стенфорді, наукового співробітника Національних музеїв Кенії – є чимало й інших, не менш важливих. Наприклад, що таке "генетична війна між чоловіками та жінками" і чи справді існує "ген розуму"? Чому і як соціальний статус впливає на наше здоров’я? Чи є помста біологічно запрограмованою? І автор з притаманним йому почуттям гумору дає відповідь, доводячи, що у нашій поведінці значно більше тваринного, ніж нам хочеться визнавати. Загалом "Любовноподібні" — це збірка блискучих есеїв, де складні теми на зразок генів, гормонів, стресу та сексуальності перетворюються на доступні та захопливі історії. Автор також досліджує, як взаємодіють гени та середовище і чому ми не заручники своєї ДНК. "Отже, з одного боку, є наша природа: - розповідає він, - нейрони, хімічні сполуки мозку, гормони, і, звісно, на самому денці всієї мішанки — гени. З другого — те, що нас плекає: усі ті вітри середовища, які дмуть нам в обличчя і в спину. Усі в нашій галузі добре знають: немає сенсу протиставляти природу й середовище, варто говорити лише про їхню взаємодію. Але чомусь це кліше ніяк не приживеться. Когось обов’язково прагнуть виперти: щойно на сцену виходить новий ген і нібито "видає накази", "визначає" поведінку, вплив середовища негайно проголошують несуттєвим, випихають його геть".


Александер Крістофер. Мова шаблонів. – К.: Основи, 2025

А чи знаєте ви, що "Мова шаблонів" Александера Крістофера має в архітектурі той самий статус, що "Хрещений батько" в кінематографі? Хай там як, але цю культову книгу вперше опублікувало видавництво Оксфордського університету в 1977 році, і відтоді вона неодмінно входить у списки найвпливовіших. По суті, ця фундаментальна праця змінила підхід до архітектури, містобудування й дизайну в усьому світі, оскільки це не просто книжка, а система мислення, що допомагає будувати простір — житловий, соціальний, професійний — гармонійно, з урахуванням глибинних людських потреб. Автор - британсько-американський архітектор, теоретик і мислитель, відомий своїм внеском у розробку концепції шаблонів у дизайні - пропонує унікальну "мову" з понад 250 архітектурних шаблонів, які можна комбінувати й адаптувати до будь-яких масштабів: від планування будинку до створення цілого міста. Шаблони допомагають творити людиноцентричне середовище в будь-якому масштабі: від власної кімнати до міського кварталу. Таким чином, автор ставить у центр не технології, а потреби й комфорт реальної людини. Він наводить приклади з усього світу, щоб показати універсальність шаблонів: незалежно від культури чи епохи, люди прагнуть певних закономірностей у просторі. Окрім архітектурного контексту, книга має філософське підґрунтя: вона говорить про "живу структуру" — той стан, коли простір відчувається справжнім, глибоко резонує з внутрішнім світом людини. При цьому книжка — не лише для читання, але й для практики. Усі шаблони описано таким чином, щоб читач міг негайно застосувати їх — під час ремонту кімнати, створення коворкінгу чи дизайну нового житлового кварталу.


Анна Цзин. Гриб наприкінці світу. – К.: IST Publishing, 2025

Ця книжка точно має навчити мудрості кожного з нас, але насамперед того, від кого залежать наші життя. Втім, чи помітять вони її, засліплені зовсім іншими бажаннями, аніж та істота, що вижила після ядерного вибуху? Отже, вижити – ось основна тема цього дослідження, зробленого на прикладі, як нагадує авторка, "першого живого створіння, що пробилося у понівеченому ландшафті після того, як атомна бомба знищила Хіросіму 1945 року, а саме - гриба мацутаке". Звісно, багато чого в книжці "Гриб наприкінці світу" Анни Цзин — антропологині, професорки Каліфорнійського університету в Санта-Крузі – метафори й символи, як, наприклад, "ризома" - одне з ключових понять філософії постструктуралізму й постмодернізму, що в оригіналі означає "кореневище", або у цьому випадку "грибниця". Так у своєму дослідженні авторка рухається шляхами рідкісного, коштовного гриба, одночасно переглядаючи антропологічну практику як спільну дію. В колабораціях з колегами, спеціалістами з різних царин та інформантами, що розповідають власні історії, вона досліджує ланцюги взаємодії людей і нелюдей, знаходячи можливі форми життя у невизначеному тут-і-тепер. Їй вдається описати світ за межами розподілу на Людину і Природу, з увагою до розмаїття економік, різних часових ритмів та варіативних майбутніх на руїнах капіталізму, у пошуках практик виживання у світі, що розпадається. Таким чином гриб "мацутаке" використано як центральний елемент дослідження того, що авторка описує як кінець капіталістичного прогресу, разом з тим, як екологічна деградація та економічна нестабільність посилюються у 21 столітті. Вона обирає "грибну" тематику не лише для критики капіталізму, але й для спростування уявлення про корисність єдиної, "унітарної критики" капіталізму, натомість наголошуючи на значенні різних і залежних від обставин реакцій. "Для того, щоб зрозуміти капіталізм, - нагадує вона, - ми не можемо залишатися в межах логіки капіталістів; нам потрібен етнографічний погляд, щоб побачити економічне розмаїття, завдяки якому можливе накопичення".

