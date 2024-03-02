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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Йому наснилося, що Європа готується до війни...

Ігор Луценко
2 березня, 2024 субота
20:08
Погляд Ігор Луценко

Йому наснилося, що Сувальський коридор - вузьку ділянку між Литвою і Польщею, оточену з двох боків Росією, - європейці почали зміцнювати

Нарили там велику кількість багаторівневих бетонних укріплень. Прорили заглиблений у землі транспортний тунель з Польщі в Литву, здатний витримати згори численні влучання 152-мм снарядів. Замінували за стандартом Суровікіна (4 міни на 1 кв. м) північний берег Нямунаса і західний берег Шешупе, ну і, звісно, західний кордон з РФ.

Мінні поля прикрили мережею вогневих засобів з підготовленими позиціями, натренували екіпажі ударних дронів гарно знати місцевість, щоб уражати наступаючі війська на переправах і у проходах між мінними полями.

Придбали достатню кількість дронів-мінувальників для швидкого закриття новостворених росіянами проходів у загородженнях. Розставили численні бойові дистанційні модулі, камери спостереження, станції РЕР та РЕБ уздовж територій РФ, в т.ч. розміщених на прив’язних аеростатах, для глибинного контролю Кенігсбергу і східного закордоння. Врешті, збудували ще кілька поромних переправ зі Швеції.

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У Швеції, Данії та Німеччині збудували підземні цехи з виробництва дешевих ударних дронів та боєприпасів для них з повним циклом — від польотних контролерів, камер та систем зв’язку й аж до батарей та рам. І, звісно, в арміях балтійських країн створили сотні ударних груп, оснащених ФПВ-дронами, ключові бійці яких як іноземні легіонери воювали на Донбасі, Запоріжжі та Херсонщині в складі Сил оборони України. Уся техніка країн цього флангу НАТО пройшла модернізацію на предмет встановлення захисту від ударів ФПВ-дронів згори, вся самохідна артилерія отримала додатковий захист у вигляді потужних сіток проти дронів типу "Ланцет".

В Україні уряди країн закупили велику кількість муляжів натівської техніки для створення хибних цілей — від імітацій "хаймарсів" до "хамві". З резервістів та добровольців у Польщі, Литві, Естонії та Латвії було створено територіальну оборону, котра тренувалася збивати вночі дрони типу "Шахед", оснащену відповідними кулеметами, пікапами, прожекторами та локаторами.

Джерело

Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Європа
Війна з Росією
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