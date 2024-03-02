Нарили там велику кількість багаторівневих бетонних укріплень. Прорили заглиблений у землі транспортний тунель з Польщі в Литву, здатний витримати згори численні влучання 152-мм снарядів. Замінували за стандартом Суровікіна (4 міни на 1 кв. м) північний берег Нямунаса і західний берег Шешупе, ну і, звісно, західний кордон з РФ.

Мінні поля прикрили мережею вогневих засобів з підготовленими позиціями, натренували екіпажі ударних дронів гарно знати місцевість, щоб уражати наступаючі війська на переправах і у проходах між мінними полями.

Придбали достатню кількість дронів-мінувальників для швидкого закриття новостворених росіянами проходів у загородженнях. Розставили численні бойові дистанційні модулі, камери спостереження, станції РЕР та РЕБ уздовж територій РФ, в т.ч. розміщених на прив’язних аеростатах, для глибинного контролю Кенігсбергу і східного закордоння. Врешті, збудували ще кілька поромних переправ зі Швеції.

Читайте також: Росіянам треба думати, як захиститися від глибоких ударів ЗСУ

У Швеції, Данії та Німеччині збудували підземні цехи з виробництва дешевих ударних дронів та боєприпасів для них з повним циклом — від польотних контролерів, камер та систем зв’язку й аж до батарей та рам. І, звісно, в арміях балтійських країн створили сотні ударних груп, оснащених ФПВ-дронами, ключові бійці яких як іноземні легіонери воювали на Донбасі, Запоріжжі та Херсонщині в складі Сил оборони України. Уся техніка країн цього флангу НАТО пройшла модернізацію на предмет встановлення захисту від ударів ФПВ-дронів згори, вся самохідна артилерія отримала додатковий захист у вигляді потужних сіток проти дронів типу "Ланцет".

В Україні уряди країн закупили велику кількість муляжів натівської техніки для створення хибних цілей — від імітацій "хаймарсів" до "хамві". З резервістів та добровольців у Польщі, Литві, Естонії та Латвії було створено територіальну оборону, котра тренувалася збивати вночі дрони типу "Шахед", оснащену відповідними кулеметами, пікапами, прожекторами та локаторами.

Джерело

Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.