1. Нарешті з’являться далекобійні ракети у більш-менш помітних кількостях, якими ми зможемо вражати цілі на глибині багато сотень кілометрів. Росіянам треба буде думати над тим, як переставити свою ППО, щоб від нас захиститися.

2. Вироблятимуть аналоги Шахедів та Ланцетів у порівнянній з росіянами кількості. Це будуть наші, українські дрони на західній та китайській елементній базі, розроблені та вироблені в Україні – а відтак, вільні від будь-яких обмежень бити по різних усюдах "неісходимої". Щобільше, їх регулярно закуповуватиме держава (!).

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3. У 2024 Україна покаже нову якість роботи протикорабельними ракетами. Становище чорноморського угрупування кораблів РФ стане ще жалюгіднішим. Він буде шукати собі сховок і не знаходитиме.

4. У нас буде більше сильних артилерійських систем – так, що вузьким місцем буде радше наявність снарядів (і, можливо, вправних розрахунків).

5. У нас стане значно більше авіації, котра відповідатиме сучасним стандартам. Ф16, а може і ще щось.

6. Нарешті, у 2024 досить імовірне покращення із фронтовою ППО.

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Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ

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