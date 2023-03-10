"Ашан" планує відкрити в РФ новий магазин і подвоїти свою присутність на російському ринку
Французька компанія Auchan, попри повномасштабне вторгнення в Україну, планує відкрити в Росії ще один магазин і подвоїти свою присутність на російському ринку
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що у новому магазині "Ашан" у Росії продаватиметься близько 900 найменувань. 90% відсотків з них - харчові продукти під власним брендом "Ашану".
Видання пише, що рішення компанії зберегти свою присутність у Росії спонукало України закликати до бойкоту мережі. Водночас "Ашан" заявив, що його основною місією в РФ є забезпечення населення якісними продуктами за доступними цінами.
- 18 лютого спільне розслідування The Insider, Le Monde і Bellingcat встановило, що від початку повномасштабного вторгнення російський філіал французького Auchan постачав товари військовим РФ на захоплених територіях України під виглядом "гуманітарної допомоги" цивільному населенню. Ідеться про товари як з "ашанівських" складів, так і зібрані на території магазинів мережі в різних регіонах Росії. Також встановлено, що російський Auchan допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників.
- На цю інформацію вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що обговорить діяльність Auchan в Росії зі своїм французьким колегою.
- Мережа Auchan в Україні виступила з вимогою пояснень від французького офісу. Згодом центральний офіс Auchan спростував звинувачення у допомозі армії РФ та сприянні мобілізації.
- 23 лютого Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію "Auchan" у перелік міжнародних спонсорів війни Росії в Україні.
- Згодом стало відомо, що компанія знала про постачання його товарів військовим РФ і намагався приховати це, оформлюючи замовлення на 10 приватних компаній у Санкт-Петербурзі.
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