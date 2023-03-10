Про це інформує Reuters.

Зазначають, що у новому магазині "Ашан" у Росії продаватиметься близько 900 найменувань. 90% відсотків з них - харчові продукти під власним брендом "Ашану".

Видання пише, що рішення компанії зберегти свою присутність у Росії спонукало України закликати до бойкоту мережі. Водночас "Ашан" заявив, що його основною місією в РФ є забезпечення населення якісними продуктами за доступними цінами.