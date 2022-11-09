Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Лечче" над "Аталантою" з рахунком 2:1. У ворота "Аталанти" забили Федеріко Баскіротто та Федеріко Ді Франческо.

Єдиний м'яч "Аталанта" забила на 40-й хвилині. Дуван Сапата отримав м'яч після філігранної передачі Руслана Малиновського та влучно пробив по воротах суперника.

Для українця це перший асист у цьому сезоні. Також на своєму рахунку має забитий м'яч у 13 матчах. Загалом провів на полі 505 хвилин.

Чемпіонат Італії

9 листопада

14-й тур

"Лечче" - "Аталанта" 2:1

Голи: Баскіротто, 27, Ді Франческо, 29 - Сапата, 40

У жовтні хавбек "Аталанти" і збірної України Руслан Малиновський вважав, що Олександр Петраков повинен навчитись розмовляти зі журналістами.

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