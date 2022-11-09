Асист Малиновського не врятував "Аталанту" від поразки у матчі з "Лечче"
У 14-му турі чемпіонату Італії з футболу "Лечче" вдома переграв "Аталанту"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Лечче" над "Аталантою" з рахунком 2:1. У ворота "Аталанти" забили Федеріко Баскіротто та Федеріко Ді Франческо.
Єдиний м'яч "Аталанта" забила на 40-й хвилині. Дуван Сапата отримав м'яч після філігранної передачі Руслана Малиновського та влучно пробив по воротах суперника.
Для українця це перший асист у цьому сезоні. Також на своєму рахунку має забитий м'яч у 13 матчах. Загалом провів на полі 505 хвилин.
Чемпіонат Італії
9 листопада
14-й тур
"Лечче" - "Аталанта" 2:1
Голи: Баскіротто, 27, Ді Франческо, 29 - Сапата, 40
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