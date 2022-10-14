Малиновський закликав тренера збірної України Петракова навчитись розмовляти зі журналістами
Хавбек "Аталанти" і збірної України Руслан Малиновський вважає, що Олександр Петраков повинен навчитись розмовляти зі журналістами
Про це Руслан Малиновський сказав в інтерв'ю youtube-каналу "Київський торт".
"Чому в Петракова не складається з пресою? Треба йому питання ставити, а не мені. Він завжди хоче вигравати, але коли немає результату, він, може, злиться дуже і не до преси йому в цей час. Але це такий момент, теж потрібно вчитися поводити себе з пресою, тому що ти повинен дати інформацію після гри", - сказав Руслан Малиновський.
65-річного Олександра Петракова призначили в.о головного тренера збірної України у серпні 2021 року та затвердили у повноправному статусі у листопаді минулого року.
Під його керівництвом збірна України вийшла з групи у відборі чемпіонату світу, але не змогла подолати раунд плей-офф ЧС, де у червні 2022 року перемогла Шотландію (3:1), але програла Уельсу (0:1).
- 26 вересня Олександр Петраков заявив, що не веде переговорів з Українською асоціацією футболу про продовження контракту.
- Ввечері, 27 вересня, збірна України з футболу зіграла внічию проти Шотландії у 6-му турі Ліги націй.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.82
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.46
- Актуальне
- Важливе