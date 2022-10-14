Про це Руслан Малиновський сказав в інтерв'ю youtube-каналу "Київський торт".

"Чому в Петракова не складається з пресою? Треба йому питання ставити, а не мені. Він завжди хоче вигравати, але коли немає результату, він, може, злиться дуже і не до преси йому в цей час. Але це такий момент, теж потрібно вчитися поводити себе з пресою, тому що ти повинен дати інформацію після гри", - сказав Руслан Малиновський.

65-річного Олександра Петракова призначили в.о головного тренера збірної України у серпні 2021 року та затвердили у повноправному статусі у листопаді минулого року.

Під його керівництвом збірна України вийшла з групи у відборі чемпіонату світу, але не змогла подолати раунд плей-офф ЧС, де у червні 2022 року перемогла Шотландію (3:1), але програла Уельсу (0:1).

26 вересня Олександр Петраков заявив, що не веде переговорів з Українською асоціацією футболу про продовження контракту.

Ввечері, 27 вересня, збірна України з футболу зіграла внічию проти Шотландії у 6-му турі Ліги націй.

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