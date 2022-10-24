Астамура Гумбу, сина журналістів Наталії Іщенко та Сергія Моругіна, посмертно нагородили орденом "За мужність"
Астамура Гумбу посметрно нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня
Про це у соцмережі написала його мати, Наталія Іщенко.
"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено Гумбу Астамура Дауровича (посмертно)", – йдеться на офіційному сайті президента.
32-річний Астамур героїчно загинув 28 червня 2022 року на Харківщині, захищаючи територіальну цілісність та Незалежність України. Він був випускником філософського факультету КНУ, бійцем 130 батальйону територіальної оборони Києва.
Позивний Астамура – Абхаз, бо народився він у Абхазії. В Україну приїхав з мамою, втікаючи від війни. Мати Гумби так писала про дитинство сина: "Астік народився під постріли. Під час комендантської години. 14 серпня 1992 року початок війни застав Астіка в дитячому садочку. Мені довелося йти до нього через лінію фронту, де йшов бій, з танками та гранатометами. Через кілька тижнів після початку бойових дій в Абхазії ми виїхали до Києва", – пригадувала Наталія Іщенко.
Попри те, що Астамур не мав українського громадянства, в його жилах текла українська кров (дві прабабусі героя народилися в Україні).
На знак пам’яті про сина Наталія Іщенко оголосила про заснування Фонду Астамура Гумби, що буде опікуватися питаннями дослідження конфліктів у Південно-Східній та Східній Європі.
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