Атака на патріотів. Як Кремль використовує держзрадника Коцабу для пацифізму

В день тріумфального призначення конституційною більшістю нового міністра освіти та науки Оксена Лісового — такий собі "Український рух пацифістів" назвав його плагіатором. Ще і кинув шпильку, що добровольцю 95 десантно-штурмової бригади не місце серед науковців. Мовляв, так "заявлене прагнення затягнути розумну молодь до армії і "будувати суспільство бійців".

Одразу скажу, що я проти плагіату в наукових роботах. І два спірних абзаци із кандидатської дисертації пана Лісового списую на стандарти 2012 року. Коли в українській науці був такий розбрід і шатання, що отаке написання наукових робіт було звичною практикою.

Однак чорний піар був досить успішний. Адже після призначення мало хто згадав, що Лісовий успішно очолює 20 років Малу академію наук, є співзасновником Музею науки й загалом прихід ветерана в уряд то є добрий знак. Була сформована думка, що всі оці міністри однакові та новий очільник МОН мало чим відрізняється від Шкарлета і прости Господи, Табачника.

На жаль, дуже мало хто поцікавився, хто ж є цим новоявленим правдорубом-пацифістом Русланом Коцабою.

Руслан — колишній активіст Революції на граніті, у якого в житті на певному етапі щось пішло не так. І 2015 року ця особа отримала підозру у шпигунстві й державній зраді — він закликав українців ухилятися від мобілізації. І загалом виступає донині за "мирне закінчення війни та право кожної людини на відмову від військової служби". Івано-Франківський міський суд дав йому три з половиною роки ув’язнення. І дуже прикметно, що адвокатом цього пана на суді була одіозна пропагандистка Тетяна Монтян, яка осіла в окупованому Донецьку.

Утім у Коцаби у вигляді колишнього міністра Віталія Захарченка, ОПЗЖ і Віктора Медведчука та Євгена Мураєва — двох основних проросійських політиків останніх років. (Коцаба Мураєв)

Почалося все з того, що в червні 2014 року Коцаба став воєнкором 112 каналу, поїхав до Луганська. І тут, як то кажуть, "Остапа понесло".

Перші дзвіночки пролунали, коли з-під стін Луганської ОДА Коцаба закликав…українських військових та "ополченців" стріляти одне в одного влучніше, аби не вбивати цивільних.

Далі було знамените відео, яке привело його до криміналу, де пролунав заклик чинити організований спротив мобілізації.

А завершилось це тим, що Руслан Коцаба далі почав закликати до федералізації України. Мовляв, це настільки круто, що сам…В’ячеслав Чорновол обстоював таку ідею устрою для нашої держави. Однак це є чиста маніпуляція і єдині, хто просуває роками таку ідею, це якраз Медведчук та Мураєв.

Однак правоохоронні органи та суд помітили саме заяву про мобілізацію. Чому? Саме у ті дні тривали кровопролитні бої за Дебальцевський плацдарм. Тодішній президент Петро Порошенко оголосив кампанію з мобілізації. І тут же видав сенсацію, що російська агентура мала завдання зірвати цей процес. Одним із тих, на кого поставив Кремль, був і Коцаба.



Провокатор і державний зрадник відсидів близько трьох років і вийшов на свободу улітку 2016 року. І тут його чекали нові друзі й покровителі. Його перший публічний вихід стався на партійному з’їзді партії ОПЗЖ, де Вадим Рабинович згодом навіть запросив його стати членом. (ОПЗЖ). Однак Коцаба відмовився. Але уже за пару місяців дебютував із авторською програмою на проросійському гниднику NewsOne.

По суті ця авторська десятихвилинка ненависті та була першою пробою пера неопацифіста за кремлівські гроші. Ось дуже цікавим був ефір на тему вибухів на артилерійських складах в Ічні в жовтні 2018 року.

"Я все одно радий, коли боєприпаси так масово утилізуються в тилу, а не вбивають прицільно. Звичайно ж, шкода тих нещасних людей із Дружківки, але якщо це один із методів схилити сучасну українську владу до мирної риторики чи мирних переговорів, хіба це не плюс?", — заявляв тоді на всю Україну Коцаба.

По суті, практично відкритим текстом пропагандист визнав, що друзі із ФСБ підірвали склади, щоби примусити Україну до капітуляції. Також це була частина плану, як позбавити Україну перед дуже дефіцитних і страшно потрібних зараз артилерійських снарядів. Адже склад в Ічні був основним для зберігання снарядів для "Акації", "Градів", "Гвоздик", мінометних мін та патронів 5,45. Це усе те, чого нам так бракує для того, щоби випиляти рашистів остаточно.

З інших тез, які просував Піховшек для маргіналів — це те, що Україна є маріонеткою Держдепу, українські військові "тупі та тільки матюкаються", а ще, що кримчани молодці та "зробили вірний вибір".

Тому уже за нового президента Зеленського Коцаба взяв собі у компаньйони знаменитого маргінала Юрія Шеляженка й удвох вони забабахали "Український рух пацифістів". І почався кач на тему, що українській владі нема чим зайнятись. Що вона сама напала на донецьких громадян. І треба просто поміняти владу на таку, яка може налагодити діалог з Кремлем. Все достоту те, що промовляв роками ротом Медведчук.

А далі були санкції РНБО, канали Медведчука канали були прикриті та про Коцабу було успішно забуто.

Однак напередодні великого вторгнення російська маріонетка активізувалась і вийшла в ефір зі своєю адвокаткою Танею Монтян. Удвох вони розмірковували про те, як у разі нападу Росії українці з жахом розбіжуться і не чинитимуть опору. А Путін без бою захопить усю Україну за кілька днів, як Крим у 2014 році. І хіхікали, як же буде круто, коли українські патріоти хапатимуться за шасі літаків, як в Афганістані, аби втекти до США.

Руслан Коцаба з Танею Монтян

За іронією долі до США втік попри відкриту кримінальну справу сам Коцаба. І це окреме питання до наших правоохоронців, хто випустив цього щура за кордон. І як так сталось, що виїхав він з України за програмою "Єднання заради України", яку для допомоги українським біженцям запровадив президент США Джо Байден.

Тепер цей клоун просить там політичного притулку. І все одно постить відео, де вимагає в української влади перемир’я до Різдва. Якщо чесно — наші військові та західні розвідки говорили, що тему тимчасової тиші РФ використовує лише для ротацій. А отже, це абсолютно провальні ідеї для нас.

Для чого Коцаба зіграв роль чорного піарника проти Оксена Лісового? Це план рашистів на перспективу забанити прихід до влади добровольців із військовим досвідом. Які в цивільних професіях мають статус, досвід і явно налаштовані випилювати російські впливи з усіх сфер.

Не так давно укотре ожив політичний труп Медведчука та оголосив створення нового руху "за мир". А ще закликав випилювати мілітаристів, які постійно ходять на революції й ручкаються із Заходом. І узяти нарешті курс на "партію миру".

Тому дуже невипадково, що Руслан Коцаба дуже різко став просувати наративи про мир і боротися із першим добровольцем великої війни, який пішов на підвищення в уряді. А ще через ефіри російського рупора RTVI під соусом "воєнкора" дає рецепти, як завершити війну. І логічно, що всі вони зводяться до того, що РФ — ядерна держава і треба просто домовитись, здатися і поміняти Зеленського на когось більш лояльного до Кремля.

"Геніальний" політик Медведчук так і не зрозумів свої помилки. Завдяки таким почварам як Коцаба та Монтян — російська влада була переконана, що в Україні жодного опору не буде. І відправили своїх військових на вірну смерть, у повній впевненості, що вони просто переможним маршем увійдуть до Харкова та Києва. І місцеві господиньки частуватимуть їх борщем та пиріжками.

Тому зараз тільки та лишається, що видавати за пацифістів купку маргіналів, які давно викликають лише жалість і нудьгу.