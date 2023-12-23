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Атака росіян на кафе у Краматорську: СБУ назвала мотиви коригувальника

23 грудня, 2023 субота
11:37
Кримінал

Коригувальник з Краматорська направив ворожі ракети на кафе Ria Lounge не через матеріальну винагороду, а з мотивів ідейної переконаності

Про це заявила керівниця пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа, пише "Укрінформ".

"Ми зібрали всі необхідні експертизи і доказову базу. Чоловік підозрюється за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) КК України, і далі ми вже очікуємо на справедливий вирок суду… Він це робив не за гроші, а зі своїх ідейних міркувань. Як розповідали вже потім його колеги, він ніколи не приховував свою проросійську позицію", - сказала вона.

За її словами, чоловік, співробітник газотранспортного підприємства, отримав від свого знайомого вказівку перевірити інформацію про місцезнаходження військовослужбовців Збройних Сил в приміщенні кафе Ria Lounge у Краматорську.

"Він, цей інформатор, перебуваючи поблизу кафе, за допомогою одного з месенджерів свого облікового запису на телефон записав два відеофайли із зображенням вказаного кафе і автомобілів з ознаками розрізнення, які належать українським військовослужбовцям. І відправив цьому своєму знайомому всі відеофайли", - розповіла Прищепа.

Одразу через 3,5 години російські війська завдавали удару по цьому кафе.

Ракетний удар по Краматорську

Про обстріл Краматорська 27 червня першим в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, обстріл центру міста стався приблизно о 19:32, дані про постраждалих та руйнування уточнювались.

"Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб, всю необхідну допомогу надаватимуть пораненим", - говорив Кириленко.

Також оперативно про це написав у телеграм керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що окрім Краматорська під обстріл потрапило село Біленьке.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що станом на 23:00 від влучання снаряда у заклад харчування загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля.

Володимир Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, заявивши, що кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів.

Станом на 28 червня зафіксовано 10 загиблих та 61 поранена людина, з них троє дітей. Також зазначається, що українська письменниця Вікторія Амеліна та троє громадян Колумбії – Серхіо Харамільйо, Ектор Абад Фасіолінс і Каталіна Гомес отримали поранення внаслідок російського ракетного удару по Краматорську.

Президент Володимир Зеленський про коригувальника удару по Краматорську: спільників російського тероризму слід вважати учасниками злочинів проти людяності.

Детальніше про перебіг подій - читайте за посиланням.

СБУ
російська армія
Краматорськ
Війна з Росією
ракетний удар
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