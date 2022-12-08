Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Системність таких ударів є. Зараз зазнають атак насамперед летовища, де розміщені російські бомбардувальники, які використовують для ударів по Україні з використанням крилатих ракет. Усі ці об’єкти, по яких ударили в РФ: Курськ, Енгельс і Дягілево - напряму пов’язані з російською військовою потужністю", - наголосив він.

Експерт додав, що невідомо, чим саме вдарили по РФ, але схиляються до глибокомодернізованих реактивних БПЛА "Рейс" і "Стриж". За його словами, Росія втратила оптимізм, що бомбардувальники й аеродроми захищені, а ці удари показали неспроможність її ППО обороняти критично важливі об’єкти.

Сергій Згурець зауважив, що також є інформація про атаки на об’єкти РФ у окупованому Севастополі. Він вважає, що це призведе до зменшення військової потужності росіян і в Криму, як це відбулося в Новофедорівці, події в якій стали першою ознакою спроможності України бити глибоко по військових об’єктах в РФ і на окупованих територіях.

9 серпня в районі російської авіабази в окупованій Новофедорівці було знищено 9 літаків РФ.

5 грудня військові аеродроми "Дягілево" в Рязанській і "Енгельс" у Саратовській областях зазнали ударів. Унаслідок цього були пошкоджені літаки й загинув особовий склад.

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