Атаки України на військові об'єкти РФ є системними, - Згурець
Україна системно б'є по військових об'єктах у Криму, передусім - по бомбардувальниках, які запускають крилаті ракети
Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
"Системність таких ударів є. Зараз зазнають атак насамперед летовища, де розміщені російські бомбардувальники, які використовують для ударів по Україні з використанням крилатих ракет. Усі ці об’єкти, по яких ударили в РФ: Курськ, Енгельс і Дягілево - напряму пов’язані з російською військовою потужністю", - наголосив він.
Експерт додав, що невідомо, чим саме вдарили по РФ, але схиляються до глибокомодернізованих реактивних БПЛА "Рейс" і "Стриж". За його словами, Росія втратила оптимізм, що бомбардувальники й аеродроми захищені, а ці удари показали неспроможність її ППО обороняти критично важливі об’єкти.
Сергій Згурець зауважив, що також є інформація про атаки на об’єкти РФ у окупованому Севастополі. Він вважає, що це призведе до зменшення військової потужності росіян і в Криму, як це відбулося в Новофедорівці, події в якій стали першою ознакою спроможності України бити глибоко по військових об’єктах в РФ і на окупованих територіях.
- 9 серпня в районі російської авіабази в окупованій Новофедорівці було знищено 9 літаків РФ.
- 5 грудня військові аеродроми "Дягілево" в Рязанській і "Енгельс" у Саратовській областях зазнали ударів. Унаслідок цього були пошкоджені літаки й загинув особовий склад.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе