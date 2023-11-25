98,7% - коефіцієнт ефективності роботи ППО минулої ночі (за уточненою інформацією Повітряних Сил, знищено 75 зі 76 повітряних цілей, а саме - 74 з 75 БПЛА та 1 крилата ракета Х-59). Це відмінний показник! Подяка захисникам українського неба!

Моноатака одним засобом ураження сама собою великого сенсу не має, оскільки вже давно зрозуміло, що шахеди знищуються так само масово, як і масовано запускаються.

Очевидно, що нинішнім актом терору з повітря ставилась мета пробудити генетичний страх в українців, нагадати про терор голодом 90-річної давнини.

Але тут також простежується й інше завдання, яке ставилось ворогом, — тестування роботи ешелонованої ППО за масованого застосування одного типу засобів ураження у випадку концентрованого удару кількома хвилями з різних напрямків. Для цього тестування дешевих "шахедів" не жаль.

Читайте також: Нічна атака РФ: українська ППО знищила 74 із 75 безпілотників

Тобто нинішня нічна атака не була самоціллю. Вона підготовлена з прицілом на визначення оптимальної схеми майбутньої масованої комбінованої атаки з використанням одночасно різних засобів ураження з повітря — БПЛА, крилатих ракет морського та повітряного базування, а також балістичних. Тобто задум полягає в тому, що перша хвиля масованих пусків дешевих "шахедів" виснажить ППО, після чого пройдуть пуски дорогих крилатих ракет включно з протирадарними, з тим щоб позбавити ППО "очей", і з невеликим часовим лагом - удари балістичними ракетами, що несуть кратно більш потужні бойові частини, ніж БПЛА.

Можна констатувати, що дії ППО сьогодні вночі не дали ворогу підстав для оптимізму. Звісно, це не означає, що він відмовиться від подальших планів.

Для нас же дедалі більш нагальним стає завдання "екранування" периметрів кордону та лінії фронту мобільними вогневими групами "мисливців". Також необхідна "мала авіація" - нешвидкісні турбогвинтові "Тукано".

Чим східніше будуть знищуватися шахеди зенітною артилерією та великокаліберними кулеметами, тим менше їх долетить кудись далі в глибину території України й тим більший запас дорогих ракет західних систем ППО збережемо для ураження КР та балістики ворога.

Джерело

Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.