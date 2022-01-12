"Аталанта" без Малиновського впевнено перемогла "Венецію" та вийшла в чвертьфінал Кубка Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Аталанта" проводила матч без свого ключового гравця, українця Руслана Малиновського, який був дискваліфікований і слідкував за матчем з трибун.



Навіть без українського хавбека "Аталанта" зуміла забити два м'ячі та перемогти "Венецію". Голами відзначились Луїс Муріель та Йоакім Мехле.



У чвертьфіналі Кубка Італії "Аталанта" зіграє проти переможця пари "Наполі" - "Фіорентина".

10 січня стало відомо, що Андрій Шевченко може достроково припинити свою роботу в італійській "Дженоа".

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