"Аталанта" Малиновського сенсаційно програла "Фіорентині" та вилетіла з Кубка Італії
У чвертьфіналі Кубка Італії з футболу "Аталанта" програла "Фіорентині"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився поразкою "Аталанти" з рахунком 2:3. Вирішальний м'яч "Фіорентина" забила на 93-й хвилині, коли перебувала у меншості. Український футболіст бергамців Руслан Малиновський провів на полі 79 хвилин.
У півфіналі Кубка Італії "Фіорентина" зіграє з переможцем пари "Ювентус" - "Сассуоло".
Кубок Італії
Чвертьфінал
10 лютого
"Аталанта" - "Фіорентина" 2:3
Голи: Дзаппакоста, 30, Бога, 56 - Пйонтек, 9 (пен.), 71, Міленкович, 90+3
- 27 січня міланський "Інтер" домовився про трансфер флангового гравця "Аталанти" Робіна Госенса.
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