"Аталанта" Малиновського сенсаційно програла "Фіорентині" та вилетіла з Кубка Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч завершився поразкою "Аталанти" з рахунком 2:3. Вирішальний м'яч "Фіорентина" забила на 93-й хвилині, коли перебувала у меншості. Український футболіст бергамців Руслан Малиновський провів на полі 79 хвилин.



У півфіналі Кубка Італії "Фіорентина" зіграє з переможцем пари "Ювентус" - "Сассуоло".



Кубок Італії



Чвертьфінал



10 лютого



"Аталанта" - "Фіорентина" 2:3



Голи: Дзаппакоста, 30, Бога, 56 - Пйонтек, 9 (пен.), 71, Міленкович, 90+3

27 січня міланський "Інтер" домовився про трансфер флангового гравця "Аталанти" Робіна Госенса.

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