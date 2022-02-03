"Аталанта" не включила у заявку на Лігу Європи конкурента українця Малиновського
Словенський хавбек Йосип Ілічич не включений у заявку італійської "Аталанти" на Лігу Європи
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
За інформацією джерела, відсутність у заявці на ЛЄ пов'язана з депресією у 34-річного Ілічича. Рішення було ухвалено після розмови словенця з головним тренером "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні.
В 1/16 фіналу Ліги Європи італійська "Аталанта" зіграє проти грецького "Олімпіакоса". Перший матч пройде 17 лютого у Бергамо.
У цьому сезоні Йосип Ілічич зіграв 23 матчі, забив 4 голи та віддав 5 асистів. Словенець є одним з головних конкурентів українця Руслана Малиновського за місце в основі.
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