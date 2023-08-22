Audi в рамках санкцій відключив російських дилерів від програмного забезпечення

Про це повідомляє російське видання "Известия" з посиланням на джерело в офіційному дилерському центрі.

За його словами, це сталося два місяці тому.

"Крім проблем із програмуванням дублікатів ключів неможливо встановити й деталі, де потрібне програмування, – блоки управління, коробка передач, парктроніки і так далі", – розповів співрозмовник видання. Він уточнив, що альтернативного програмного забезпечення на Audi поки що немає.

До цього доступ до свого програмного забезпечення для користувачів з Росії обмежили Mercedes-Benz і BMW.

"Дублікат ключів зробити неможливо, є й інші труднощі", – сказав один з менеджерів у найбільшому російському дилерському центрі BMW. Він додав, що наразі "невідомо, чи зможуть дилери проводити діагностику".

Також власників іномарок попереджають, що незабаром слід очікувати обмеження іншої функціональності: віддаленого запалювання, прогріву машини, відстеження рівня палива та інформації про оновлення та відкликання.

Проблеми із дублікатами ключів почали виникати у квітні цього року. Зокрема, проблеми виникли з преміум-моделями Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, а також Kia і Skoda. Тоді дилери почали користуватися обхідними шляхами для програмування ключів.

Введені проти Росії санкції забороняють автовиробникам постачати транспортні засоби та запасні частини, а також здійснювати їхню технічну підтримку.