Microsoft, Mercedes-Benz і BMW посилюють санкції проти Росії

Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Станом на 14 серпня німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz повністю відключив дилерів з Росії від свого програмного забезпечення.

Водночас це рішення прийняло керівництво BMW.

Також американська корпорація Microsoft з жовтня цього року не продовжуватиме ліцензії на програмне забезпечення російським компаніям. Повідомляється, що 90% корпоративних клієнтів у РФ все ще використовують продукти Microsoft.