Microsoft, Mercedes-Benz і BMW посилюють санкції проти Росії
Автовиробники Mercedes-Benz і BMW повністю відключили російських дилерів від програмного забезпечення, а корпорація комп'ютерних технологій Microsoft обмежує ліцензії компаніям у РФ
Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Станом на 14 серпня німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz повністю відключив дилерів з Росії від свого програмного забезпечення.
Водночас це рішення прийняло керівництво BMW.
Також американська корпорація Microsoft з жовтня цього року не продовжуватиме ліцензії на програмне забезпечення російським компаніям. Повідомляється, що 90% корпоративних клієнтів у РФ все ще використовують продукти Microsoft.
- 8 червня тогоріч Microsoft оголосила про "значне скорочення операцій в Росії". Завантажити нові операційні системи Windows 10 та Windows 11 російські користувачі не можуть з 19 червня. У липні у ЗМІ з'явилося повідомлення, що кількість запитів у Google щодо встановлення піратських операційних систем Windows зросла на 80-120%. А 27 вересня американська корпорація Microsoft обмежила для росіян можливість оновлення з Windows 10 до Windows 11.
- 26 жовтня 2022 року компанія Mercedes-Benz заявила про вихід з російського ринку та продаж акцій дочірніх компаній місцевому інвестору.
- Також у ніч на 10 серпня 2023 року Google почала блокувати свої корпоративні сервіси Workspace для російських компаній, які опинилися під санкціями. Це стосується тих, хто користується Gmail, Drive, Docs. Водночас повідомлялося, що сервісами Google Workspace в основному користуються малий і середній бізнеси. А великий - рідко використовує продукти американського розробника, оскільки це суперечить принципам кібербезпеки.
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