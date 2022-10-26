Mercedes-Benz виходить з Росії та продає акції дочірніх компаній місцевому інвестору
Компанія Mercedes-Benz заявила про вихід з російського ринку та продаж акцій дочірніх компаній місцевому інвестору
Про це інформує Reuters.
"У середу компанія Mercedes-Benz заявила про вихід з російського ринку та продаж акцій своїх промислових і фінансових дочірніх компаній місцевому інвестору, ставши останнім автовиробником, який покинув країну", - йдеться в повідомленні.
Прессекретар Mercedes заявив, що частка в російській компанії з виробництва вантажівок КАМАЗ не постраждає від такого рішення та перейде до Daimler Truck цього року, як і планувалося.
Зазначається, що це останній автовиробник, який залишався працювати у Росії.
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