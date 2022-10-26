Mercedes-Benz виходить з Росії та продає акції дочірніх компаній місцевому інвестору

Про це інформує Reuters.

"У середу компанія Mercedes-Benz заявила про вихід з російського ринку та продаж акцій своїх промислових і фінансових дочірніх компаній місцевому інвестору, ставши останнім автовиробником, який покинув країну", - йдеться в повідомленні.

Прессекретар Mercedes заявив, що частка в російській компанії з виробництва вантажівок КАМАЗ не постраждає від такого рішення та перейде до Daimler Truck цього року, як і планувалося.

Зазначається, що це останній автовиробник, який залишався працювати у Росії.

В Італії конфіскували броньований Mercedes підсанкційного російського мільярдера вартістю понад 600 тис. євро.

Компанія Mercedes показала болід на сезон-2022 Формули-1.

8 червня Microsoft оголосив про "значне скорочення операцій в Росії". Завантажити нові операційні системи Windows 10 та Windows 11 російські користувачі не можуть з 19 червня. У липні у ЗМІ з'явилося повідомлення, що кількість запитів у Google щодо встановлення піратських операційних систем Windows зросла на 80-120%. А 27 вересня американська корпорація Microsoft обмежила для росіян можливість оновлення з Windows 10 до Windows 11.

5 жовтня посли країн ЄС ухвалили черговий пакет санкцій проти РФ, який, зокрема включає й нові обмеження на експорт металу.

Асоціація "Російська сталь", що об'єднує найбільші металургійні підприємства країни, на частку яких припадає 90% виробленої в РФ сталі та прокату і 98% — чавуну, експортує сировину у збиток через санкції.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb