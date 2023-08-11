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Головна Технології Google масово блокує сервіси для компаній з РФ, які перебувають під санкціями

Google масово блокує сервіси для компаній з РФ, які перебувають під санкціями

11 серпня, 2023 п'ятниця
11:13
Технології Google

У ніч на 10 серпня Google почала блокувати свої корпоративні сервіси Workspace для російських компаній, які опинилися під санкціями. Це стосується тих, хто користується Gmail, Drive, Docs

Про це інформує Комерсантъ з посиланням на джерела у двох великих IT-компаніях.

"Після блокування сервісів співробітники компанії не можуть зайти на корпоративну пошту, скористатися електронним документообігом через Google Docs, майже всі важливі документи й листування залишилися в корпоративному сховищі Google", - поскаржився один зі співрозмовників.

У листі від американської корпорації це пояснюється "спам-повідомленнями", повідомило джерело. За його даними, Google може продовжувати блокувати російські підприємства без попередження, що не дасть компаніям часу на створення резервних копій на інших сайтах.

Зміни в доступності до наявних сервісів Workspace у РФ не були зроблені навмисне, сказало джерело, близьке до Google. Компанія Softline, яка є дистриб’ютором розробок американської компанії на російському ринку, поки не фіксує збільшення блокувань.

Керівник відділу хмарних рішень компанії Softline Кирило Винокуров вважає, що сервіси можуть блокувати за порушення правил користування: "Помилка може виникнути, якщо ви відправили електронний лист більш ніж 500 одержувачам одночасно або відправили понад 500 листів за день. Але на комерційних версіях сервісів все одно більша маржа на відправку чи приймання листів".

Повідомляється, що сервісами Google Workspace в основному користуються малий і середній бізнеси. А великий - рідко використовує продукти американського розробника, оскільки це суперечить принципам кібербезпеки.

  • 11 травня суд у Москві призначив штраф у розмірі 3 млн рублів компанії Google за не видалення контенту, що містить нібито неправдиву інформацію про війну проти України. 
  • У період з 23 до 24 червня декілька російських інтернет-провайдерів блокували доступ до пошуку новин Google на тлі "державного перевороту" ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.  
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