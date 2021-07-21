Аварія на "Рівнеазоті": Держекоінспекція досліджує ґрунти поблизу заводу

Про це у Facebook повідомив голова ДЕІ Андрій Мальований.



"Триває проведення екологічної експертизи у зв'язку з аварійною ситуацією на ПрАТ "Рівнеазот". Учора та сьогодні здійснюється дослідження ґрунтів у населених пунктах поблизу підприємства з урахуванням рози вітрів", - написав Мальований.



За його словами, проби ґрунту вже відібрані у п'яти точках: поблизу підприємства "Рівнеазот", на території населених пунктів Городок, Караєвичі, Обарів, а також у місті Рівне (зі сторони луцького кільця).



Мальований також додав, що надходження забруднюючих речовин у повітря припинено. Спеціалісти також провели заміри атмосферного повітря - показники в рамках допустимих концентрацій.



Нагадаємо, що на підприємстві "Рівнеазот" сталась розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.

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