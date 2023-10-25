Захисники Авдіївки за три тижні знищили більшість піхоти та техніки 114-і, 15-і, 21-і та 30-і мотострілецьких бригад ЗС РФ, які штурмували нас північніше Авдіївки. З початку наступу 1 жовтня росіяни змогли за 24 дні просунутись до півтора кілометра вперед, і встановили учора вночі прапор на териконі коксохімічного заводу. Тобто навіть не зайняли терикон, а встановили прапор та втекли. Зайняти терикон противник не може, бо він прицільно прострілюється нашими вогневими засобами. Очевидно, командування 114-і бригади хоче показати якийсь піар-успіх для прикриття провалу свого наступу, адже прорвати оборону українських військ та вийти на лінію Степове-Бердичі росіяни не змогли.

Резерви 1-го корпусу ЗС РФ зазнали великих втрат, і тому російське командування вчора кинуло на штурм Авдіївки підрозділи ПВК Вагнер. З такої нагоди Вагнер амністували попри "мятеж", бо інших резервів для штурму Авдіївки у ворога нема — російська армія скута боями на усьому фронті.

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Шойгу та Герасімов кидають у бій Вагнер, щоб отримати виправдання, чому Авдіївку не взяла регулярна армія, і перекласти відповідальність за провал наступу не на війська Міноборони, а на структуру знищеного за наказами Шойгу Пригожина.

Битва за Авдіївку для керівництва РФ перетворилась не тільки у комічну військову операцію, але й у політичну інтригу, питання престижу для Міноборони РФ.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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