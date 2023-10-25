Авдіївка за будь-яку ціну у ворога не вийшла...
Російська армія виявилась не здатна взяти Авдіївку — Шойгу кинув у бій Вагнер
Захисники Авдіївки за три тижні знищили більшість піхоти та техніки 114-і, 15-і, 21-і та 30-і мотострілецьких бригад ЗС РФ, які штурмували нас північніше Авдіївки. З початку наступу 1 жовтня росіяни змогли за 24 дні просунутись до півтора кілометра вперед, і встановили учора вночі прапор на териконі коксохімічного заводу. Тобто навіть не зайняли терикон, а встановили прапор та втекли. Зайняти терикон противник не може, бо він прицільно прострілюється нашими вогневими засобами. Очевидно, командування 114-і бригади хоче показати якийсь піар-успіх для прикриття провалу свого наступу, адже прорвати оборону українських військ та вийти на лінію Степове-Бердичі росіяни не змогли.
Резерви 1-го корпусу ЗС РФ зазнали великих втрат, і тому російське командування вчора кинуло на штурм Авдіївки підрозділи ПВК Вагнер. З такої нагоди Вагнер амністували попри "мятеж", бо інших резервів для штурму Авдіївки у ворога нема — російська армія скута боями на усьому фронті.
Читайте також: Росіяни гинуть під Авдіївкою. Колонка Віталія Портникова
Шойгу та Герасімов кидають у бій Вагнер, щоб отримати виправдання, чому Авдіївку не взяла регулярна армія, і перекласти відповідальність за провал наступу не на війська Міноборони, а на структуру знищеного за наказами Шойгу Пригожина.
Битва за Авдіївку для керівництва РФ перетворилась не тільки у комічну військову операцію, але й у політичну інтригу, питання престижу для Міноборони РФ.
Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе