Авіаексперт Криволап назвав максимальну кількість ракет і "шахедів", якими РФ може вдарити за одну атаку

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Запас ракет і "шахедів" ворога не забезпечує можливість логістичної доставки до намічених цілей. Чи є у росіян цих 850-900 ракет, чи нема, але за один пуск вони здатні пускати до 100-120 ракет. Перезапустися і через добу-дві пустити таку ж саму хвилю вони логістично і технічно нездатні, нема у них такої можливості. Є ракети у них Х-101, Х-555, про Х-22 я не говорю, бо вони не завжди можуть нас дістати, також є "калібри", які можуть запускати чи з Каспію, чи з Чорного моря. Крім того, у противника є вздовж нашого північного кордону 46 установок "Іскандер", які можуть пуляти як балістикою, так і крилатими ракетами. І ще вони мають "шахеди"", - прокоментував авіаційний експерт.

На його думку, ворог більш як 500 штук "шахедів" за місяць запустити не може, тому що потужність виробництва та потужність доставки з Ірану того, що вони ще там закуповують, є не більше 500 на місяць.

"Щодо ракет, всі крилаті ракети повинні бути запрограмовані, підготовлені, зашиті туди, куди треба, також необхідний аналіз, як пройшла попередня хвиля ракетної атаки: куди влучили, де збивають, де стоять ППО. Пам'ятаєте, минулого року менш ніж 7 днів між атаками не бувало, а то і 10 днів було. І це пов'язано з логістикою, з доставкою цих ракет до літаків на аеродроми. Тобто вся логістика та перепідготовка займає десь від тижня до 10 днів", - пояснив Костянтин Криволап.

За його словами, слід зазначити, що противник пуляє ще С-300 і С-400 по Харківщині, що є тероризмом та садизмом, однак це окрема тема і засоби протидії зовсім інші.

"Щодо нашої ППО, то зараз є посилення мобільних груп. Згадаємо останню потужну атаку на Київ, коли було 75 "шахедів", які запускалися протягом 8 годин з трьох точок: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курська область. Тобто треба було їм запустити 75 ракет, по 5 у контейнері, з трьох точок -15, відповідно, з кожної точки вони у середньому запускали по три контейнери. Себто їм треба кудись поїхати, взяти цей контейнер і привезти у пускову зону, під'єднати все та запустити. За 8-9 годин ворог здатен обробити три контейнери з точки. Ця потужність у 75 "шахедів", які були випущені з трьох точок впродовж 9 годин, мабуть, і все. І речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат казав, що близько 40 з 75 було збито мобільними групами. Нам треба вище підіймати кількість таких мобільних груп, бо це самий дешевий та простий засіб знищувати російські "шахеди" та крилаті ракети", - резюмував експерт.

25 листопада Росія здійснила комбінований обстріл України, застосовуючи ракети та БПЛА. У результаті наймасштабнішої з початку повномасштабного вторгнення РФ атаки на Київ постраждали 5 людей, є руйнування у низці районів. Українська ППО знищила 74 із 75 безпілотників.

Зранку 8 грудня росіяни випустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони рухалися через Харківщину та Дніпропетровщину в район Києва. Під час ракетної атаки російської армії по Україні було запущено 19 ракет Х-101 і Х-555, з яких 14 збила ППО.





