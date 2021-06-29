Катастрофа літака МАУ: Єнін заявив, що Ірану не вдасться уникнути виплати компенсацій

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми як уряд впевнені, що і сума компенсацій, яка буде погоджена під час урядових переговорів, буде вище суми, яку в односторонньому порядку або в якості своєї стартової переговорної позиції запропонувала іранська сторона", - зазначив Єнін.

Він додав, що виплати окремим сім'ям не позбавляють Іран від міжнародно-правової відповідальності.

"Уникнути виплати компенсацій Ірану не вдасться. Жодного прецеденту, коли б траплялася авіакатастрофа, але постраждалі не отримували компенсації, у світовій практиці не існує", - сказав Єнін і додав, що не може прогнозувати дату, коли Тегеран виплатить гроші.

Нагадаємо, представник Верховного Суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїл заявив, що Іран планує повністю виплатити компенсації сім'ям загиблих у катастрофі літака авіакомпанії МАУ біля Тегерана.