Катастрофа літака МАУ: Єнін заявив, що Ірану не вдасться уникнути виплати компенсацій
Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що у справі про катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") Ірану не вдасться уникнути виплати компенсацій
Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Ми як уряд впевнені, що і сума компенсацій, яка буде погоджена під час урядових переговорів, буде вище суми, яку в односторонньому порядку або в якості своєї стартової переговорної позиції запропонувала іранська сторона", - зазначив Єнін.
Він додав, що виплати окремим сім'ям не позбавляють Іран від міжнародно-правової відповідальності.
"Уникнути виплати компенсацій Ірану не вдасться. Жодного прецеденту, коли б траплялася авіакатастрофа, але постраждалі не отримували компенсації, у світовій практиці не існує", - сказав Єнін і додав, що не може прогнозувати дату, коли Тегеран виплатить гроші.
- Нагадаємо, представник Верховного Суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїл заявив, що Іран планує повністю виплатити компенсації сім'ям загиблих у катастрофі літака авіакомпанії МАУ біля Тегерана.
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