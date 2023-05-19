Авіакомпанія "Нової пошти" здійснила свій перший рейс з Латвії у Польщу
Авіакомпанія Supernova Airlines, яка належить "Новій пошті", цього тижня виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига - Жешув - Рига
Про це 19 травня повідомила пресслужба компанії.
Цього тижня літак доставив 7 тонн міжнародних посилок клієнтів компанії із міжнародного аеропорту Риги у польський Жешув. Потім посилки вантажівками відправили в Україну.
"Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією "RAF-Avia" на літаку ATR 72. Supernova Airlines планує виконувати рейс за цим маршрутом двічі на тиждень - щовівторка та щочетверга", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що авіакомпанія Supernova Airlines була створена у 2021 році, а в січні 2023 року стала першою українською компанією, яка отримала сертифікат експлуатанта під час повномасштабної війни.
- Нагадаємо, що мобільний застосунок та сервіс авторизації Нової пошти знову запрацював після технічного збою 18 травня. Наразі застосунок та сервіс авторизації знову доступні.
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