Про це 19 травня повідомила пресслужба компанії.

Цього тижня літак доставив 7 тонн міжнародних посилок клієнтів компанії із міжнародного аеропорту Риги у польський Жешув. Потім посилки вантажівками відправили в Україну.

"Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією "RAF-Avia" на літаку ATR 72. Supernova Airlines планує виконувати рейс за цим маршрутом двічі на тиждень - щовівторка та щочетверга", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що авіакомпанія Supernova Airlines була створена у 2021 році, а в січні 2023 року стала першою українською компанією, яка отримала сертифікат експлуатанта під час повномасштабної війни.