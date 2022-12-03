Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу ворога
Авіація Сил оборони протягом 3 грудня завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів
Про це повідомили в facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 2 грудня в результаті вогневого ураження району зосередження противника у місті Старобільськ Луганської області втрати ворога становили близько 30 військовослужбовців пораненими та 14 - загиблими", - йдеться у дописі.
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Також зазначається, що протягом 2 грудня в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області окупанти втратили понад 270 осіб пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється.
Також, в районі населеного пункту Підгородне Донецької області було збито ворожий літак, інформація щодо його типу уточнюється.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів та 2 райони зосередження особового складу і ОВТ ворога", - додає Генштаб.
- Станом на 3 грудня відомо, що за час повномасштабної війни проти України російські окупанти втратили 90 600 осіб загиблими, 2917 танків, 280 літаків та 263 гелікоптери.
- 3 грудня Генштаб повідомив, що ЗСУ за добу знищили 510 російських окупантів, 1 гелікоптер та 8 БПЛА.
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