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Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу ворога

3 грудня, 2022 субота
18:47
війна з Росією авіація ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом 3 грудня завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів

Про це повідомили в facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 2 грудня в результаті вогневого ураження району зосередження противника у місті Старобільськ Луганської області втрати ворога становили близько 30 військовослужбовців пораненими та 14 - загиблими", - йдеться у дописі.

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Також зазначається, що протягом 2 грудня в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області окупанти втратили понад 270 осіб пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється.

Також, в районі населеного пункту Підгородне Донецької області було збито ворожий літак, інформація щодо його типу уточнюється.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів та 2 райони зосередження особового складу і ОВТ ворога", - додає Генштаб.

  • Станом на 3 грудня відомо, що за час повномасштабної війни проти України російські окупанти втратили 90 600 осіб загиблими, 2917 танків, 280 літаків та 263 гелікоптери.
  • 3 грудня Генштаб повідомив, що ЗСУ за добу знищили 510 російських окупантів, 1 гелікоптер та 8 БПЛА.

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російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
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